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不用買昂貴充電盤！傳iPhone 15將開放15W無線充電

▲iPhone 14。（圖／記者廖婕妤攝）

▲iPhone 15傳將搭載15W無線充電。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳俐穎／綜合報導

將於今秋發布的iPhone 15系列將開放15W 無線快充。目前 自iPhone 8 後發布的蘋果機型均支援 7.5W 的 Qi 協議無線充電，iPhone 12、13、14 系列將充電功率升級到了15W，並採用 MagSafe 磁吸的方式進行無線充電。

消息稱蘋果iPhone 15 系列將開放15W 無線快充，無需再花高價買官方認證充電配件。截止到目前為止，想要在iPhone 12、13、14 系列上面實現15W 的磁吸無線充電需要選購蘋果官方的MagSafe 磁吸無線充電器或第三方經過認證的磁吸無線充電器。

在iPhone 15 上面可能就無需再選擇MFM認證的無線充電器即可為iPhone 15 系列機型提供15W 的無線快充功率。

WPC 無線充電聯盟先前推出了新的Qi2 無線充電協議標準，Qi2 無線充電協議可以看作是Qi 無線充電協議的升級版，目前絕大部分的手機、TWS 藍牙耳機、平板電腦等支持無線充電的設備所採用的均為Qi 無線充電協議。此次升級的Qi2 無線充電協議更新了諸多特性，比如將磁吸的無線充電形式加入。

蘋果是WPC 無線充電聯盟的成員，iPhone 15 系列將加入到Qi2 無線充電協議，好處在於無需採購蘋果昂貴的MFM認證組件，進而降低產品的售價。

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