一傳LINE訊息！曖昧對象「1舉動」嚇壞她　過來人尷尬：真的忍不住

▲LINE訊息才送出，對方每次都能秒讀。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人討厭訊息已讀不回！然而一名妹子卻驚呼，每次LINE訊息才送出，曖昧對象都能神速已讀與回覆，讓原PO莫名覺得可怕，「難道你沒別的事做嗎？無時無刻盯不著手機？」文章曝光後，釣出網友尷尬解釋，「我看到訊息跳出來就會忍不住想按欸」、「就剛好在滑IG，訊息來了就想說回一下」。

一名女網友在Dcard開頭便發抖發問，「有沒有人跟我一樣，覺得聊天對象秒讀訊息超可怕？」她接著困惑表示，每當訊息一發送，曖昧對象都能神速已讀，「而且是每天、每次都秒讀，超厲害也超可怕！」

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對此，原PO左思右想，實在想不出為何對方能秒讀的神力，便納悶求問，「難道你沒別的事做嗎？無時無刻不盯著手機？」

底下網友熱議，「工作LINE不秒讀才可怕，電話直接打來」、「有時候是電腦版LINE視窗忘記關，我就被說過...」「大部分人隨身攜帶手機，甚至有桌子情況還會擺在旁邊，看到訊息馬上回應：到底怎麼了？愛回不回的，故意拖時間才回的，才比較莫名奇妙吧」、「有我時候倒是被跳出來的訊息坑到，但我現在沒有想要回訊息啊」。

對此，有網友解釋神速已讀的原因，「我看到訊息跳出來就會忍不住想按欸，除了認真在做某件事或睡覺，可能是強迫症...我也在想別人會不會覺得很可怕」、「我很討厭有通知在手機版面上，連廣告都會點完，但不會仔細看，訊息能快點回，給個解答比較有效率」、「抱歉啦，就剛好在滑IG，訊息來了就想說回一下」、「我戴Apple Watch看到訊息就會想回」。