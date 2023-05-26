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心儀妹子聊天愛傳「1句」！他超問號　眾人搖頭：結束話題吧

▲▼LINE,手機,貼圖（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO表示，跟喜歡的女生聊天，卻不懂對方的心思。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者陳怡靜／綜合報導

多數人和喜歡的對象聊天，總是會特別謹慎，反覆推敲對方的用詞是否帶有其他含意。一名網友表示，和喜歡的女生傳訊息聊天，不過聊沒幾句，對方就打了一長串「哈哈哈哈哈哈哈」，讓他超困惑，「不知道在哈三小？請問這是什麼意思？」文章一出，立刻引發熱議。

原PO在PTT八卦板發問，他表示近期心儀的對象聊天，怎料兩人聊沒幾句，對方卻狂傳「哈哈哈哈哈哈」，讓他摸不著頭緒，也不知該如何回應，擔心對方沒有想要繼續聊下去的意思，「哈哈哈哈=滾滾滾滾？有女生願意出來現身說法的嗎？」

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貼文曝光後，立刻引發熱議，「敷衍你呀」、「還好整天跟我哈的女生還有在來往」、「現在年輕妹妹都是說笑死，還在哈哈哈哈哈的應該不小了」、「不失禮貌的回覆」、「小學國語沒學過打哈哈喔」。

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲多數人勸原PO要識相一點，早點知難而退。（圖／記者李佳蓉攝）

也有許多人直言，對方已經相當尷尬，最好先不要繼續聊，「尷尬沒話說」、「你真的看不出來人家想藉機擺脫你的尬聊嗎」、「因為跟你沒話聊，尬聊最簡單的就是打哈哈」、「識相點就結束話題吧」、「聊不下去才會回得這麼敷衍，更嚴重的話就會跑去洗澡了」。

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