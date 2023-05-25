女友狂傳LINE「下秒這1舉動」　他爆反感！網吵翻：看到很賭爛

▲女友突然收回17個訊息，卻嘴上說沒事。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

LINE不小心傳錯東西，好險有收回的功能，但一連串收回N個訊息，恐怕背後不單純。一名男網友抱怨，女友忽然收回17個訊息，就怕對方有委屈心事，但不管如何追問，女友都以沒事帶過。對此，原PO無言又心累直呼「我怎麼感覺到我被情緒勒索啊？」不少網友也直言，「看到這種會很賭爛！」

一名男網友在Dcard表示，與女友交往2年，平時相處上都沒有太大問題，殊不知某天原PO打開LINE聊天室時，發現女友一口氣收回17個訊息，讓原PO驚覺不對勁。

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原PO透露，女友從來沒有這樣過，但詢問對方怎麼了，卻只得到「沒事」的答案。對此，原PO反而覺得莫名其妙，「沒事？我怎麼感覺到我被情緒勒索啊？」就連事後積極關心，女友不說就是不說。

文章曝光後，一票網友反感直呼，「我看到這種會很賭爛」、「我也很討厭在那傳完又收回的」、「愛這樣搞的人最好檢討一下唉...可能朋友會消失」、「超討厭別人收回」、「這種真的超煩，我直接分手」、「前任也這樣，有的時候會看到但不想回，然後他就會一直收回，真的蠻不爽的」。

但另一派認為，「 交往兩年第一次這樣？你到底怎麼惹她的，通常這樣都是對你很失望」、「不一定情勒吧？可能有些話打完，不太適合再收回，有點想太多」、「感覺不像情勒～一定是一時情緒發了一堆，後來冷靜後發現你未讀，趕快收回XD」、「她可能積累了很多委屈」、「可能她要傳給別人的東西，不小心傳到你這，所以趕快收回」。

▼第一次見女友狂收回訊息，讓原PO一度反感。（示意圖／記者周亭瑋攝）