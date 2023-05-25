　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女友狂傳LINE「下秒這1舉動」　他爆反感！網吵翻：看到很賭爛

▲▼LINE,手機,貼圖（圖／記者劉維榛攝）

▲女友突然收回17個訊息，卻嘴上說沒事。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

LINE不小心傳錯東西，好險有收回的功能，但一連串收回N個訊息，恐怕背後不單純。一名男網友抱怨，女友忽然收回17個訊息，就怕對方有委屈心事，但不管如何追問，女友都以沒事帶過。對此，原PO無言又心累直呼「我怎麼感覺到我被情緒勒索啊？」不少網友也直言，「看到這種會很賭爛！」

一名男網友在Dcard表示，與女友交往2年，平時相處上都沒有太大問題，殊不知某天原PO打開LINE聊天室時，發現女友一口氣收回17個訊息，讓原PO驚覺不對勁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，女友從來沒有這樣過，但詢問對方怎麼了，卻只得到「沒事」的答案。對此，原PO反而覺得莫名其妙，「沒事？我怎麼感覺到我被情緒勒索啊？」就連事後積極關心，女友不說就是不說。

文章曝光後，一票網友反感直呼，「我看到這種會很賭爛」、「我也很討厭在那傳完又收回的」、「愛這樣搞的人最好檢討一下唉...可能朋友會消失」、「超討厭別人收回」、「這種真的超煩，我直接分手」、「前任也這樣，有的時候會看到但不想回，然後他就會一直收回，真的蠻不爽的」。

但另一派認為，「 交往兩年第一次這樣？你到底怎麼惹她的，通常這樣都是對你很失望」、「不一定情勒吧？可能有些話打完，不太適合再收回，有點想太多」、「感覺不像情勒～一定是一時情緒發了一堆，後來冷靜後發現你未讀，趕快收回XD」、「她可能積累了很多委屈」、「可能她要傳給別人的東西，不小心傳到你這，所以趕快收回」。

▼第一次見女友狂收回訊息，讓原PO一度反感。（示意圖／記者周亭瑋攝）

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
瑪娃暴風圈離台很近！　7縣市一定會下雨
「樂天女孩總選舉」結果出爐　李多慧、林襄都輸給她！
快訊／4度被判死！　他縱火燒死9人今逃死定讞
快訊／下周可能發海警！　瑪娃重回強颱「強度會更猛」
市川猿之助密友「M男」起底！　遺書指定財產全給他
高雄姊把妹妹關8樓窗台！　她墜樓慘死
前棒球國手陰經龍狠殺女友！二審宣判出爐　死者弟怒了
快訊／大谷翔平陽春砲！　本季第12轟出爐
Nvidia暴漲1倍！　「台灣囝仔」黃仁勳身價大增逾4200

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

瑪娃更壯了「核心如鐵牆」　暴風圈離台很近！7縣市一定會下雨

身上痣出現「3徵兆」可能是癌症！醫示警：存活率僅10%

下周可能發海警！瑪娃重回強颱「強度會更猛」　暴風圈侵襲機率增

FB跳怪粉專！每天只發1字「淑」　曝追蹤數驚呆：5千多人

大賣場出現「發霉泰國蛋」　農委會：已要求業者加強洗選作業

長榮機票3231元！夏季「線上旅展」明開跑　33條航線都有優惠

女友狂傳LINE「下秒這1舉動」　他爆反感！網吵翻：看到很賭爛

老舊車輛汰換加碼！6／1起網站媒合新方案　最高多領17萬

企鵝妹暖救幼汪「找到新家了」！路人轉粉淚推：對她改觀

假日就沒了！好市多衛生紙「驚喜快閃特價」　會員衝一波

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

5億高中生「4聖筊」指向夏姓配偶涉案｜20230524 ET午間新聞

瑪娃更壯了「核心如鐵牆」　暴風圈離台很近！7縣市一定會下雨

身上痣出現「3徵兆」可能是癌症！醫示警：存活率僅10%

下周可能發海警！瑪娃重回強颱「強度會更猛」　暴風圈侵襲機率增

FB跳怪粉專！每天只發1字「淑」　曝追蹤數驚呆：5千多人

大賣場出現「發霉泰國蛋」　農委會：已要求業者加強洗選作業

長榮機票3231元！夏季「線上旅展」明開跑　33條航線都有優惠

女友狂傳LINE「下秒這1舉動」　他爆反感！網吵翻：看到很賭爛

老舊車輛汰換加碼！6／1起網站媒合新方案　最高多領17萬

企鵝妹暖救幼汪「找到新家了」！路人轉粉淚推：對她改觀

假日就沒了！好市多衛生紙「驚喜快閃特價」　會員衝一波

蔡清祥：im.B主嫌用假名招搖撞騙　將是檢方偵辦重點

新北市「打新冠疫苗送2禮」　2族群打完現場直接領！

聲明稿／證交所睜亮眼　詹景超打拚7年「泰山」績效碾壓龍邦

im.B詐騙主嫌疑跟多名政要餐敘　雙清文教基金會三點聲明澄清

蘋菓西打600ml再傳有沉澱物！平鎮工廠勒令停工　缺失全曝光

主管兩岸事務　美國務院亞太副助卿華自強將卸任

開砲「賴清德0信賴」！　侯友宜嗆：黑金都無法掃除奢談守護台灣？

臺灣國際田徑公開賽隔3年再開！我國好手力拚佳績

瑪娃更壯了「核心如鐵牆」　暴風圈離台很近！7縣市一定會下雨

身上痣出現「3徵兆」可能是癌症！醫示警：存活率僅10%

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

生活熱門新聞

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

拜拜完直接走人？大家都做錯「神明可能有話要說」

瑪娃估今重回強颱挑戰最顛峰　影響關鍵時間曝

館長痛罵台灣經濟差不生小孩　鄉民： 阿富汗？

瑪娃周日接近　變天地區曝

其實爆紅拉麵裡的「不是大王具足蟲」　專家解密！

學生妹「拎人頭」搭公車！男乘客嚇壞閃尿

台大生自曝「跟阿嬤性交」選性平委員　僅獲158票落選

更多熱門

相關新聞

交往久了容易膩？　愛情長跑6大保鮮祕訣

交往久了容易膩？　愛情長跑6大保鮮祕訣

伴侶之間交往或相處的時間一長，感情趨於平淡是人之常情，不過也有交往多年，感情仍然如同熱戀般甜蜜，令人看得好羨慕，戀情要保鮮有什麼方法，相關話題引起網友熱議並分享愛情長跑6大祕訣。

「超商浩克」女友深夜發文　曬工作照討抱

「超商浩克」女友深夜發文　曬工作照討抱

交往後才知「女友家沒房」！他嘆：徹底被打醒

交往後才知「女友家沒房」！他嘆：徹底被打醒

遍地都是台灣人！LINE公布「旅遊最愛城市」榜單　日本佔4席

遍地都是台灣人！LINE公布「旅遊最愛城市」榜單　日本佔4席

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

關鍵字：

女友收回訊息LINE情緒勒索交往

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

BP效應狂燒！泫雅行程取消、Angelababy新戲被撤

2高官到im.B主嫌豪宅開趴！她批交通部護航

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

麗寶集團靠「神」助攻成百億王國　7億建地捐出蓋廟

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面