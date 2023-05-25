辣媽露2點熱舞影片曝！女童生日趴變調　她反嗆愛怎樣就怎樣

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西26歲辣媽阿捷維多（Brenna Azevedo）在女兒生日派對上，竟然穿透明薄紗裙，胸前兩點在親友前一覽無遺，一出場就在所有人面前盡情熱舞，女兒父親則是抱著女兒在一旁觀看。影片上傳到網路上後引來大批網友批評，但阿捷維多說她根本不在乎。

▲阿捷維多熱舞片吸引關注。（圖／翻攝推特）

綜合當地媒體報導，阿捷維多在女兒生日派對上大跳放克舞蹈，但透明薄紗底下的兩點直接顯現在親友面前，白色高腰丁字褲也清晰可見。影片中只見阿捷維多盡情擺臀、搔手弄姿，本該是主角的女兒則船著可愛的蓬蓬裙，在一旁被爸爸抱著看媽媽成為全場焦點，後面還跟著一個米老鼠，略帶尷尬地跟著搖擺。

之後阿捷維多更被拍到站上桌子繼續熱舞，2名男子出手摸她，不過現場情況似乎有些失控，男子也可能是要叫她下來。

▲阿捷維多不覺得自己在女兒生日趴上露2點熱舞有什麼問題。（圖／翻攝推特）

影片在TikTok等社群平台上流傳，網友批評阿捷維多是「蕩婦」，還有人批評她不尊重丈夫，更誇張的是奪走自己女兒的光環。有人認為她在親友和家人前這麼做非常失控，但也有人認為派對上情緒難免比較嗨，沒什麼大問題，更有不少人抱著看戲心態。

對此，阿捷維多拍片回擊，表示這些網友的攻擊對她來說都無關痛癢，因為全都與網友無關，現場的人開心才是最重要，「女兒我的、花的錢我的、身體也是我的，我愛怎樣就怎樣！」