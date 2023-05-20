19歲百萬網紅陳屍車內！前男友「被分手」心碎　爆頭射殺後輕生

▲ 勞拉經常上傳在健身房運動的影片，右為波羅。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西19歲女網紅勞拉（Micaelly Lara）經常分享跳舞和健身影片，累計逾百萬粉絲追蹤，近日驚傳遭人槍殺，研判是30歲前男友不滿被分手，竟狠心殺害她後輕生。

《鏡報》報導，勞拉靠著幽默風趣的個性、跳舞和健身影片吸引逾百萬粉絲，不久前和30歲前男友席瓦（David Aparecido da Silva）分手，開始一段新戀情，但席瓦無法接受與她分手的事實，15日將她開槍殺害後飲彈自盡。

監視器拍下勞拉最後身影，可見她15日下午在聖保羅州奧托蘭迪亞（Hortolândia）的家附近坐上席瓦的車，經過約20分鐘，席瓦就在車內對她開槍。大樓管理員起初誤以為槍聲是重機經過的聲音，後來發現停在大樓外的車輛引擎空轉好幾個小時，才趕緊報警。

勞拉和席瓦當天稍晚被發現時已經雙雙陳屍車內，且席瓦手中握著一把槍。警方推測，他先向勞拉頭部開了一槍，接著自戕身亡。

事發後勞拉現任男友波羅（Vinny Pollo）發文透露，他過去也曾警告勞拉，「這傢伙（席瓦）有病，他瘋了。如果我是妳，我會離開一段時間，因為他想對妳做壞事」。他悲慟表示，「我希望她去了好地方。她是個很棒的人，體貼、熱心助人，很有多夢想。」

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