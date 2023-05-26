今年地表最強颱！瑪娃今明顛峰狀態「朝台灣前進」　關鍵迴轉日曝

▲瑪娃成為今年地表最強颱風。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今(26)日2時「強颱瑪娃」颱風眼清晰，眼牆結構紮實，美國估155浬/時，氣象局估58米/秒，皆創「今年地表各大洋最強」紀錄。最新(26日2時)中央氣象局「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，今、明兩天強度仍處顛峰，預測偏西轉西北西再轉偏北進行，但不確定性仍大，需密切觀察。

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▲瑪娃颱風潛勢路徑圖，目前資料顯示30日會向北北東迴轉。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今日至下週日(26至28日)受高壓環流影響，氣溫逐日緩升，白天暖熱如夏。今日各地晴時多雲，山區午後及花東局部地區有短暫陣雨或雷雨的機率；今日各地區平地氣溫：北部20至33度，中部22至35度，南部23至36度，東部22至35度。週末(27、28日)各地晴朗穩定，山區午後仍有局部短暫陣雨的機率。

▲左圖：26日2時「強颱瑪娃」颱風眼清晰，眼牆結構紮實。右圖：25日20時歐洲(ECMWF)10天系集模式模擬圖顯示，「瑪娃」的系集平均路徑(粗黑線)，大約在4天後接近巴士海峽，逐漸向北北東迴轉；50條各別系集路徑(細線)則分散在粗黑線的兩側，顯示科技極限的「不確定性」。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週一至週四(29至1日)颱風在巴士海峽迴轉，迎風面大台北、東半部有局部陣雨，背風面天氣穩定、氣溫偏高；但各地受「瑪娃」影響的程度，與其動態密切相關，需隨時注意資料的修正。此外，週末起北部、東半部及巴士海峽，「瑪娃」所傳送過來的長浪逐日增大，海邊活動應注意安全。