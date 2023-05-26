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瑪娃颱風轉折「周末是關鍵」！北轉慢、角度小　對台灣影響越大

▲▼瑪娃颱風路徑對台灣影響觀察，周末將是關鍵。（圖／彭啟明）

▲瑪娃颱風路徑對台灣影響觀察，周末將是關鍵。（圖／取自彭啟明臉書）

記者李姿慧／台北報導

今明(26~27日)天偏東風，氣溫較高，東半部有局部短暫雨，午後各地山區短暫雷陣雨。天氣風險公司表示，瑪娃颱風明晚到周日(27~28日)逐漸來到呂宋島以東，颱風外圍水氣帶到台灣附近，東半部降雨機率高，颱風預測路徑周日和下周一(29日)有明顯分歧點，北轉早、角度大，對台灣影響越小，反之影響越明顯。

天氣風險公司分析師方俊元表示，今明(26日~27日)兩天逐漸受瑪娃颱風外圍風場影響，仍是偏東風環境不過風速增強，迎風面東半部仍是雲量較多偶有短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後各地山區有局部陣雨或雷雨。氣溫方面則是持續上升，預估北部最高溫可達30到32度、中部31到32度、南部31到33度、東部29到30度，局部內陸地區甚至有更高溫出現的機會。

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方俊元指出，明天晚間到周日(28日)隨瑪娃颱風逐漸來到呂宋島以東，瑪娃外圍水氣會被風向帶到台灣附近，迎風面東半部的降雨機率會稍微提高，西半部仍是多雲到晴、午後山區有短暫陣雨，氣溫方面仍是較為炎熱，會比周六再稍微高一些，局部內陸地區也會有更高溫情況。

針對今年地表最強的瑪娃颱風預測移動路徑，方俊元指出，依據最新模式預報顯示，在周日前的移動，各國的模式都有較為相似路徑，明顯的分歧點仍是在周日到下周一(28日~29日)颱風將逐漸北轉的位置上，北轉的越早、角度越大對台灣的影響越小，反之影響越明顯，現在只能再持續關注颱風動態及後續變化。

此外，天氣風險公司總經理彭啟明也指出，透過閃電監測設備及系統，觀察到颱風眼牆內閃電很旺盛，也代表還在發展增強中，中心距離台灣2千公里，保持關注，準備防颱因應，可能周末會是一個好的轉折觀察點。

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