不排除發陸警！瑪娃颱風「還會長胖變強」　最快下周一海警

記者李姿慧／台北報導

今年地表最強的瑪娃颱風預期下周一(29日)朝巴士海峽接近，氣象局表示，瑪娃颱風這2天內強度還有可能略增強，暴風半徑還有可能略增大，預測發布海警機率高，最快下周一發布海警，接近台灣陸地也是有可能，也不排除發布陸警；瑪娃接近台灣過程強度可能減弱，但仍是中度颱風。

▲瑪娃颱風5/26上午8時最新位置、路徑及侵襲機率預測。（圖／氣象局）

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氣象局預報員徐仲毅表示，周日(28日)之前天氣沒有明顯天氣系統影響，天氣穩定，下周一(29日)之後，台灣會受瑪娃颱風外圍環流影響。

瑪娃颱風目前在距離台灣東南東方2100多公里海面上，徐仲毅表示，瑪娃颱風對流發展非常旺盛，強度非常強，近中心最大風速每秒58公尺，為強烈颱風，七級暴風半徑280公里，偏西方向移動，「這2天內強度還有可能略增強，暴風半徑還有可能略增大。」

▲瑪娃颱風最新動態。（圖／氣象局）

徐仲毅表示，瑪娃颱風移動方向，在周日(28日)前，穩定偏西，下周一(29日)接近巴士海峽後，瑪娃颱風速度可能放慢北轉，時間點和角度決定距離台灣遠近，關係對台灣天氣影響。周日瑪娃颱風距離台灣遠，天氣沒有影響，台灣附近有長浪，下周一之後對台灣天氣就會造成影響，風力增加，大台北、東半部、恆春半島會有降雨。

至於瑪娃颱風是否會發布海警或陸警，徐仲毅指出，目前瑪娃颱風路徑預估將朝巴士海峽接近，之後速度減慢往台灣海面北上機率高，海警時間點可能在下周一，但接近過程預報不確定仍大，仍要更新最新預報；根據預測接近台灣陸地也是有可能，發布陸警機會也不排除，但以發布海警機率高。

徐仲毅表示，瑪娃颱風最近一到二天中心最大風速將到每秒63公尺，但並沒有打破2010年以來紀錄，梅姬颱風等達到每秒65公尺強度，但不管有沒有達到，要提醒大家，瑪娃颱風是強烈颱風，最有利發展在這一、二天內，接近台灣過程，環境不利發展，接近台灣北轉過程強度可能減弱，但仍可能是中度颱風。

▼周末北海岸、東半部、恆春半島、馬祖等嚴防長浪。（圖／氣象局）