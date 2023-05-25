強颱瑪娃進逼「發陸警機率曝」！雨彈強襲7地區　下周一起連濕4天

▲瑪娃以今年第一個強颱之姿一路往西，路徑可能靠近台灣。（圖／翻攝CIMSS）



記者閔文昱／綜合報導

強烈颱風瑪娃持續往西北方向移動，預計下周對台天氣有所影響。中央氣象局表示，目前發布陸警機率較低，但不排除發布海上警報，預計下周一到周四影響台灣天氣，屆時大台北、東半部、恆春半島會有降雨。明、後天天氣相對穩定，不過周末假日起將有長浪出現，請出門遊玩民眾注意。

氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，瑪娃後期路徑不確定性仍大，主要還是要視下周一、二颱風轉向而定，若太平洋高壓較強就比較有機會來台，較弱的話就會北轉，以目前預報來看，發布陸警機率較低，但海警不排除，影響程度仍要持續觀察。另外，周末東部海岸易有長浪，民眾出門遊玩民眾需特別注意。

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▼瑪娃路徑變化大28、29日將減慢北轉，不排除發布海警。（圖／中央氣象局）



臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急則指出，無論瑪娃怎麼走，基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等位於迎風面，一定會下雨，天氣狀況不太好。暴風圈很靠近花東、恆春、蘭嶼、綠島，不可輕忽。西部地區則因為中央山脈阻擋，加上颱風外圍沉降氣流，會非常乾熱，除非正面侵襲才有下雨機會。

氣象局預估，周日（28日）隨著颱風接近，大環境轉偏東至東北風，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島轉為局部短暫陣雨，且愈晚降雨機率愈高，其他地區仍為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

到了下周一至下周四（29日至6月1日）颱風外圍環流影響，迎風面水氣增，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，不過雨勢強度要視颱風位置而定，其他地區為多雲到晴，且可能有颱風沉降影響，溫度會再更高一些，且午後山區有局部短暫陣雨。

根據氣象局資料，顯示未來120小時內颱風七級風暴風圈通過機率的高低分布為蘭嶼48%、綠島和恆春43%、台東縣41%、屏東縣和高雄市39%、台南市37%，嘉義縣、嘉義市、花蓮縣35%，雲林縣34%、南投縣33%，台中市、彰化縣、澎湖縣32%，苗栗縣、宜蘭縣30%，其他縣市則低於30%。

▼瑪娃暴風圈侵襲機率以蘭嶼最高達48%。

