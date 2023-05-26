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瑪娃颱風下周逼近！半個台灣有雨　一圖看降雨熱區

▲ 雨天,天氣,上班車流, 大安森林公園旁,和平東路新生南路十字路口,大安森林公園旁,和平東西路羅斯福路十字路口,古亭站旁, 中正橋邊台北市側, 行人撐傘過馬路,騎士穿雨衣騎車 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲下周一瑪娃颱風靠近台灣，外圍環流將帶來水氣和降雨。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

瑪娃颱風預計下周一(29日)朝巴士海峽接近，最快下周一發海警，氣象局表示，周末前天氣相對穩定，僅基隆北海岸、東部等，以及午後山區，有局部短暫雷陣雨；下周一起受颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，不過瑪娃颱風接近台灣程度不確性仍大。

氣象局預報員徐仲毅表示，今天(26日)白天和晚上東半部都有局部降雨，白天午後山區、南部近山區平地有午後雷陣雨；明天周六(27日)天氣跟今天類似，降雨以東部以及午後山區有局部雷陣雨；周末前天氣相對穩定，基隆北海岸、恆春半島、東部、午後山區、南部近山區平地等有降雨，西半部天氣晴朗穩定。

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下周一(29日)瑪娃颱風接近，徐仲毅表示，受颱風外圍環流影響台灣天氣，大台北、東半部、恆春半島等有局部短暫陣雨，颱風接近程度會影響對台灣影響程度，這部分不確定仍大，仍要關注更新預報。

▲▼瑪娃颱風動態及未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

溫度部分，徐仲毅表示，大致算是悶熱天氣，北台灣這幾天溫度可到30度或以上，下周一外圍環流影響，下雨讓溫度稍降，但仍是悶熱天氣；南部溫度影響不大，都在30度以上，下周一南部在背風側，溫度仍會升高。

周末雖天氣晴朗穩定，不過遠方帶來長浪影響，晴朗無風的海岸也可能出現大浪，東半部、北海岸、恆春半島、馬祖等地嚴防長浪發生，明天(27日)到周日(28日)白天東海岸浪高可到3米到5米，越晚越大，浪高可到6米，氣象局呼籲民眾避免前往警戒區海岸活動。

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