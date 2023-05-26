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瑪娃預測風速驚人！專家曝可望成「經典中的經典」　最快下周一海警

▲▼瑪娃颱風預測未來中心附近最大風速可能來到63m/s。（圖／吳聖宇）

▲瑪娃颱風預測未來中心附近最大風速可能來到63m/s。（圖／取自吳聖宇臉書）

記者李姿慧／台北報導

瑪娃颱風成今年地表最強颱風，天氣職人吳聖宇表示，未來中心附近最大風速可能來到63m/s，如果成真，絕對是經典中的經典。氣象專家賈新興表示，瑪娃颱風往西北西方向移動，預計下周一(29日)到菲律賓呂宋島附近，下周一有機會發布海警。

瑪娃颱風強度達到頂峰，天氣職人吳聖宇在臉書表示，強烈颱風瑪娃目前中心氣壓900hpa，中心附近最大風速58m/s，瞬間最大風速73m/s，未來中心附近最大風速預估可能來到63m/s，瞬間最大風速78m/s，如果成真，那絕對是經典中的經典。

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氣象專家賈新興表示，瑪娃颱風下周一29日左右，速度和方向穩定，往西北西方向前進，將到菲律賓呂宋島附近，依照目前速度和方向，下周一29日有機會發布海警，後續路線待持續觀察。

氣象達人彭啟明則表示，明晚至周日，隨著瑪娃颱風靠近呂宋島東側，颱風外圍的水氣將被風向帶向台灣。東半部降雨機率將稍有增加，西半部則仍然多雲到晴，午後山區有短暫陣雨。氣溫預計仍將持續上升。

彭啟明指出，對於瑪娃颱風的移動路徑將持續關注。特別是周日到下周一，颱風將開始北轉，這將影響台灣的天氣情況。隨著颱風接近，海邊風浪將增強，需特別留意安全。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲颱風最新位置及路徑預測 。（圖／氣象局）

針對未來一周天氣，賈新興表示，明天周六(27日)清晨至白天嘉義以南有局部短暫雨，深夜至白天花東沿海易有局部短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨，周日(28日)宜蘭及新北交界、南投及嘉義以南山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一至6月1日受颱風外圍環流影響， 桃園以北及宜蘭有局部雨， 午後山區有零星短暫陣雨， 留意29日至31日新竹以南有火燒風發生的機會。6月2日至4日新竹以北有局部短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。展期資料仍顯示6月9日前後環境有利降雨並持續至中旬。

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