快訊／日持刀男「拿霰彈槍」隨機街殺　1女2警共3人死亡

▲日本長野中野市發生槍擊，目前已有1女2警死亡。（圖／翻攝自twitter）
記者鄒鎮宇／綜合報導
日本長野縣中野市有一名男子持霰彈槍射傷4人，目前仍在逃，疑似躲在民宅中，持續開槍與警方對峙，當地警方透過防災無線廣播呼籲民眾切勿外出。其中，被男子以刀、槍傷害的4人中，有1名女子及2名警察急救後不治。
綜合日媒《NHK》、《TBS》報導，該名男子25日下午4時許先持刀刺傷一名女子，並在看到警方到場時以霰彈槍反擊，開槍打中2名員警、2名男女受傷，共4人受傷。後續男子被警方困在一棟建築物內，不清楚是否有挾持人質。
【長野 散弾銃持った男が立て篭もる】— 事件速報 (@tokyoaccident) May 25, 2023
ーー警察官2名を含む3人を射殺ーー
中野市江部、信州中野駅の西側、中野消防署の南側付近で立てこもり事件が発生しています。散弾式の猟銃と刃物を所持した男が警察官や市民を射殺しています。#逃走中 #パトカー #ヘリ #青木正道 pic.twitter.com/SQ6B5oXtcd
警方表示，受傷的兩名員警、一名女子送醫後不治，確定3人因這宗案件死亡，仍有一名因槍擊受傷的男子來不及救援而被留在原地。另外，男子的特徵為頭戴迷彩帽、墨鏡及面具，呼籲住在附近的民眾注意安全。
一名住在案發現場附近的男子表示，他下午4時許正在田裡工作，當時一名女子跑過來大喊「叔叔救我！」稱有一名身穿迷彩服的男子持刀追殺，隨後從她身後發動攻擊猛刺。
目擊男子立刻電話報案求救，附近鄰居也馬上幫受傷女子做心肺復甦術（CPR），同時還是聽到男子不斷開槍的聲音。報導指出，警方表示，台灣時間25日晚間7時10分仍有聽到疑似男子開槍的聲音。
【20:57更新】
嫌犯躲藏的民宅，是中野市議會議長青木正道的住處。
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