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影視音園區多次流標蔣市府收爛攤　文化局：會嘗試第3次招標

▲▼台北市議會第四次定期大會第10次會市政總質詢，民進黨籍市議員許家蓓質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨議員許家蓓。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會5日繼續教育文化部門質詢。議員許家蓓質詢時問及北投影視音園區流標一事，質疑前任市長柯文哲留下爛攤給蔣市府；文化局長蔡詩萍說，會持續嘗試第3次招標，但若招標仍未達到預期效果，則會做通盤的檢討。至於影視音學校（TMS）招生狀況不如預期，蔡則說，TMS成效佳，但若能夠招到多一點學生當然是很好，會持續努力。

郝龍斌在2012年喊出釋出「內湖五期重劃區」內、「大直樂群停車場」以及「北投製片廠」三塊土地打造台北影視音園區。但柯文哲任內已停止規劃大直影視園區，內湖影視園區也因流標無疾而終，僅剩北投影視音園區規劃中。

許家蓓指出，台北市政府在103年到110年花費16.4億向國防部購買土地，後續花1.3億修復基地上歷史建築（中國電影製片廠A攝影棚錄音室），及5700萬綠美化，總共豪砸18億。

但許家蓓表示，北投影視音園區歷經一次流標、一次決標但未簽約，柯市府時期評估該地已經沒有做影視音園區之需求，原本規劃將土地還給國防部，也曾規劃續由北市府做其他使用，但若做其他使用，北市府仍須依規定補上土地差額5億。

許家蓓調閱會議紀錄發現，柯文哲竟在卸任前2天拍板，要將北投製片廠土地還給國防部，亦即停止規劃北投影視音，但遭國防部拒絕，等同把爛攤子丟給蔣萬安市長解決。對此，文化局長蔡詩萍說明，因為業界持續提供建議，故北投影視音園區仍會持續嘗試第3次招標，但若招標仍未達到預期效果，則會做通盤的檢討。

此外，柯文哲任內創設台北市影視音實驗教育機構（TMS）招生狀況每況愈下，第一年招生錄取41位，有高達144人來報名。但2019年黃金交叉，報名人數僅33人，比招生人數還少、2021年甚至只有12人報名、111年21人報名，錄取人數僅幾十人，且專任師資也招不滿。

許家蓓表示，若口碑好，招生理應擠破頭，但TMS已上路7年，文化局必須檢視及檢討辦學狀況，積極協助影視音人才培育。

針對TMS辦理狀況，蔡詩萍則認為，TMS仍是非常成功、不能以人數論斷成功與否，TMS能讓體制內不能適應的小孩能夠開心學習發展才華，但若能夠招到多一點學生當然是很好，會持續努力。

許家蓓則表示，會來TMS的學生，大多是對影視音產業有興趣，文化局必須提供足夠資源，讓學生能夠在TMS培養興趣及能力，並檢討近年推動狀況，提出改進作為。

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許家蓓文化局北投影視音園區

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