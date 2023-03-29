五月天、阿妹、大港都來了！高雄愛河灣點亮「專屬應援代表色」

▲愛河燈光應援演唱會展現代表色，圖為五月天藍光效。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

南韓女子天團BLACKPINK到高雄開唱，熱潮還沒退，緊接著高雄又迎來多場大咖演唱會！包括五月天、張惠妹、大港開唱都將陸續登場，高雄市政府就運用愛河智慧燈光系統打造「應援燈光展」，即日起至4月5日，每晚都會於愛河畔、高流中心點亮演出活動的代表色，讓整座城市充滿演唱會熱鬧氛圍。

「不講武德的高雄，即將再迎來多場大咖演唱會。」高雄市長陳其邁表示，天團五月天、歌壇天后張惠妹，還有聽團仔每年必朝聖的大港開唱，場場都超嗨！為了迎接眾星雲集的音樂盛事，和來自全世界的歌迷，高雄運用愛河智慧燈光系統，打造演唱會最強應援燈光。

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▲愛河燈光應援演唱會展現代表色，圖為大港開唱人生橘。（圖／高雄市文化局提供）

▲▼aMEI演唱會代表色迷幻紫、彩虹平權光效。（圖／高雄市文化局提供）

高市府即將於3月29日起至4月5日，以活動專屬特色光效點亮高雄流行音樂中心和愛河沿岸，讓五月天藍、aMEI演唱會的迷幻紫和平權彩虹、大港開唱人生橘，在橫跨愛河水岸6座橋體及高流建築閃耀綻放，以城市母親之河的光芒，讓整座城市充滿演唱會熱鬧氛圍，今(29日)晚7點正式點亮。



文化局表示，今(29日)晚起愛河智慧燈光串聯輕軌橋、高雄橋、中正橋、七賢橋、建國橋等6座橋體和河岸燈光進行連動，透過燈光程式讓愛河亮起代表活動的專屬色彩，讓整座城市充滿演唱會熱鬧氛圍，也歡迎歌迷於演唱會結束後繼續到駁二藝術特區「夜駁二派對」續攤，聽最強DJ放歌，搭配人氣美食和酒水一起夜間加乘感受音樂帶來的快樂。

●演唱會期間限定 絕美愛河燈光●

3/29-3/31 五月天藍

4/01-4/02 大港開唱人生橘

4/03-4/05 阿妹迷幻紫與平權彩虹

♫ 3月29日至4月5日，每晚7時至隔日1時，每30分鐘展演一次。

♫ 推薦觀賞點：高雄橋（五福橋）、高雄流行音樂中心

▼五月天藍光效。（圖／高雄市文化局提供）

▼aMEI演唱會代表色迷幻紫。（圖／高雄市文化局提供）

▼aMEI演唱會代表色彩虹平權。（圖／高雄市文化局提供）

▼大港開唱代表色人生橘。（圖／高雄市文化局提供）