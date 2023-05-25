視察桃機第3航廈工程進度　陳建仁：有超前希望如期如質完成

▲行政院長陳建仁今天下午視察桃園國際機場第三航廈工程進度，聽取工程進度簡報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院長陳建仁今（25）日下午在交通部長王國材等人陪同下視察桃園國際機場第三航廈工程進度與國際旅客來台措施，交通部長王國材指出，第三航廈預計2026年可完工，明年底可以開始停飛機，預計會把北美與東南亞航廈集中在第三航廈；陳建仁表示，桃園機場第三航廈施工進度已略有超前，希望這項工作能如期如質的完成。

陳建仁於今天下午1時許視察桃園國際機場，視察重點集中在第三航廈工程進度，另外還包括國際旅客來台，交通部觀光局相關措施等。

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▲行交通部長王國材說明桃園國際機場第三航廈工程進度，預計2026年可完工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交通部長王國材指出，第三航廈是桃園國際機場重要建設之一，其中第一和第二航廈每年可容納約3,700萬人次，疫情前還曾到4,500萬人次以上，實際上很壅塞，第三航廈未來完工後可容納4,500萬人次，比第一和第二航廈加起來還多，三座航廈未來可容納8,200萬人次。

王國材還說，第三航廈建預計在2026可完工，明年底北登機廊廳可停飛機了，2025年主航廈旁也可停飛機，整座第三航廈就可完成；此外，第三航廈是依航線分配，最重要的航線就是北美轉東南亞，目前的想法是把北美與東南亞航線集中在第三航廈，讓航空公司進駐，讓第三航廈的轉機量變成最大。

▲行政院長陳建仁今天下午視察桃園國際機場第三航廈，希望能如期如質完工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳建仁表示，努力達到疫情前1,200萬人次國際觀光客水準，因此第三航廈的建設很重要，但這麼大量體的建築很不容易，早期發包上也有困難，經行政院督導，現在施工進度已經略有超前，希望這項工作能如期如質的完成。

陳建仁認為，當中央與地方一起攜手合作，政府與民間一起努力，展現台灣最美的誠懇、慈善，願意幫助與歡迎別人的國民素質，相信觀光工作一定會做得很好，要讓觀光客看到台灣的好客，對於自由、民主、法治，多元、開放的普世價值的尊重，就是一個最好的對比。

陳建仁強調，全民共享普發現金，已經有將近2,200萬人，也就是九成三的國人已領取每人6,000元，中間沒有人碰到任何困難。吸引國際觀光客方面，今年目標是年底達到600萬人次國際觀光客，相信大家都有信心。

▲行政院長陳建仁今天下午視察桃園國際機場，會後體驗「遊台灣金福氣」活動抽獎，並與中獎旅客一起合影。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，王國材說，交通部觀光局今年準備5,000元消費金有50萬份，目前已經抽了2萬份，還有48萬份尚未抽出，歡迎全世界觀光客來抽獎，若超過50萬份可能還會再加碼，台灣國際觀光客統計今年截至昨晚為止已達200萬人次，今年的目標是年底達到600萬人次。會中，陳建仁也現場體驗「遊台灣金福氣」活動抽獎，並與中獎旅客一起合影。