蔡適應：調查已還我清白　時代力量抹煞公務人員人格

▲民進黨立委蔡適應。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量25日再度指控，民進黨立委蔡適應曾被質疑與黑金掛勾，呼籲黨主席賴清德務必加速嚴查，不要老把排黑當作選舉口號。對此，蔡適應25日嚴正要求時代力量停止無端抹黑，該起事件為去年選舉過程中，他被抹黑的不實指控，被人大作文章，而且事後經由監察院、國防部、檢調機關等單位的調查後，已還他個人清白，他要求這些抹黑他的人，立刻停止這種行為，否則他將收集證據、捍衛自身清白。

蔡適應說，他已經一再聲明這些無端抹黑，已經由相關調查還他清白，而基本的查證，是一個政黨發言前最低應盡之義務，正因為民主政治有言論自由，任何公民都應該謹慎發言，更何況是一個政黨。

蔡適應強調，去年選舉過程中被抹黑的事件，包含被指控施壓國防部賤賣國土，至今歷經各種檢舉，監察院和檢調也介入調查，到目前為止，所有證據及調查結果都顯示，蔡適應並沒有施壓，國防部也已多次公開澄清；再者，此案是國有財產局依法標售，過程完全合法，沒有任何圖利的不法情事，時代力量的刻意扭曲事實，不僅是惡意攻擊蔡適應，更是對所有敬業守法的公務人員的人格抹煞。

蔡適應說明，他自己的清白禁得起檢驗，也有很多鄉親好友為他抱不平，希望他出面大力批判造謠者，但他寧願把時間花在公共政策及重大建設，不願隨著這些要選舉的政客起舞；但是，時代力量一而再、再而三的大作文章，他無法忍受這樣的糟蹋，所以他將收集證據，來捍衛自身清白。