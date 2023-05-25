綠委稱「柯文哲支持體罰」　柯辦批斷章取義：不抹黑就不會選舉？

▲柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委范雲、鄭運鵬等人日前表示，民眾黨主席柯文哲「支持體罰」，引發外界熱議。對此，柯辦發言人陳智菡25日中午回擊，民進黨不抹黑就不會選舉嗎？「你各位譁眾取寵、斷章取義功力都是從學校學的嗎？國文跟公民老師可能都要哭哭了。」

陳智菡25日於臉書批評，強力介入3+11的民意代表范雲，以及鄭運鵬、洪申翰等人宣稱柯文哲支持體罰，鄭運鵬說「柯文哲以打小孩為榮」、「支持柯文哲，父母打小孩；支持民眾黨，學校打小孩」，范雲加碼造謠「可見柯文哲認為握有權力的人要打罵、要做什麼都可以」。

陳智菡指出，「真的很想請問大立委們，你各位譁眾取寵、 斷章取義功力都是從學校學的嗎？國文跟公民老師可能都要哭哭了。」

陳智菡提及，柯文哲在政大演講原文是「現在小學也不能打學生、也不能體罰，什麼都不行⋯⋯我們太忽略品格教育了。」他表達的是現在標榜「愛的教育」，而許多家長老師常常因為各種限制或忙碌、管不動就乾脆不管，或只重視課業，反而了忽略品格教育。

陳智菡認為，管教方式因人因家庭而異，沒有100分的家長，也沒有100分的孩子，這些原本都是可以討論的題目，「但大立委們不！」對方滿口仁義道德、人本教育，花了3個星期，才好不容易從柯文哲演講逐字稿裡翻到「體罰」這個關鍵字，「怎麼能不見獵心喜、大潑髒水、鬥臭、鬥垮政敵？」

最後，陳智菡酸說，真是辛苦各位大立委了，3個星期備此一戰，一呼百應，只是讓台灣人民再次看到民進黨立委素質，專長是「抹黑鬥爭」，品德教育卻都是零分。