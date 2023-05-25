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羅明才遭曝合影10億詐騙主嫌　曾柏瑜：為詐騙集團背書？

▲▼ 四叉貓。劉宇（滾動），最近踢爆，2020年被起訴的亞太國際地產、台灣搜房詐騙首腦秦啟松交，與羅明才交往甚密。羅明才甚至在私人招待所與他共度時光。（圖／翻攝自Facebook／曾柏瑜）

▲四叉貓踢爆羅明才與秦啟松在私人招待所的合影，引發曾柏瑜質疑。（圖／翻攝自Facebook／曾柏瑜）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨24日質疑國民黨總統參選人侯友宜曾與吸金10億的亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松同台，網紅「四叉貓」劉宇25日透過臉書爆料，國民黨立委羅明才也曾在私人招待所與秦啟松合影，民進黨立委參選人曾柏瑜批評，「（羅明才）身為財政委員會的召委，你為詐騙集團背書？」

四叉貓今天透過臉書貼出多張照片和臉書貼文指出，許多政治人物與秦啟松合影的照片都是公開場合，不過，能進私人招待所應該不會不熟對吧？羅明才在貼文描述中，還致詞加油打氣期勉詐騙集團為國爭光。

對此，曾柏瑜批評，根據檢調調查，2014年至2018年間，秦啟松成立的亞太國際地產及台灣搜房等2家公司，對外召開投資說明會，以保證每年獲利8至12％，以及保證買回或保證加價110至130%買回為餌，替英國地產開發商代銷英國的旅館經營及停車位使用權，事實上台灣搜房涉嫌吸金11億元，而亞太國際地產則涉嫌吸金4億多元，涉及詐欺和違反銀行法，這些詐騙行為涉及數名投資人，其中還包括退休公務員和高學歷上班族。

曾柏瑜質疑，2014年秦啟松就開始詐騙行為，而羅明才於2016受邀前往集團總部，且還為亞太國際的「亞太人」加油打氣，不管他當時是為詐騙集團的員工打氣，還是為投資人加油，老實說，都很糟糕，「就算秦啟松被起訴前，你不知道這間公司是在詐騙，那2020年秦啟松被起訴後，你有為自己犯下的過錯懺悔、為投資人討回公道嗎？」

曾柏瑜坦言，她知道昨天自己接受徵召的消息一出來，有很多的朋友心中五味雜陳，也對自己有些質疑，「但你看完這則踢爆、了解我們的立法委員在做什麼，你就會非常明白，為什麼我嚥不下這口氣，無法為一般民眾討回公道的代議士，是選民的叛徒，也是不負責任的政治人物，如果只關心個人利益，『更』服務特定團體，那我就要為廣大的選民討回公益」。

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