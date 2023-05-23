抵制惡質建商　時力提修法加重職安累犯裁處

▲時代力量黨團舉行「重懲惡質建商，民進黨別護航」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

台中捷運月初撞上從31樓高大樓掉落的吊臂，造成1死10傷悲劇，時代力量黨團23日舉行記者會，預告將提案修正《職業安全衛生法》，提高違法雇主罰鍰額度，另比照《刑法》過失致死規定，督促雇主落實安全措施，並呼籲內政部檢討「建築工程履歷系統」，揭露違法累犯的建商。

時代力量立委邱顯智表示，時力黨團提案修正《職安法》，將現行罰鍰的最高額度拉高3倍以上，讓政府可以針對屢次違法的雇主，裁處更高的罰鍰，另外，針對因違反《職安法》導致職災的情形，也相應提高刑責，第40條從原本的3年以下，提高為5年以下有期徒刑；第41條則從原本的1年以下，增加到3年以下有期徒刑。

邱顯智主張，相關刑度應比照《刑法》過失致死與過失致傷的規定，才能真正督促雇主重視、落實安全措施，保障勞工和所有國人的生命安全。

時代力量立委陳椒華補充，勞動部和內政部的相關資料也應串接整合，目前內政部建置的「建築工程履歷系統」，其原先是為了提供民眾瞭解建築物建造執照、相關建商的基本資料及獎懲紀錄，以協助消費者選擇品質優良的建案，但是，目前系統中沒有《職安法》、重大職災案件的裁罰肇災紀錄，甚至連內政部自己的建築法裁罰資訊都查不到，應立即檢討工程履歷系統，讓好的建商能被民眾看見，違法累犯的惡質建商被人民抵制。

時代力量立委王婉諭強調，對於重大公安事故，應參考《公平交易法》立法例，以建商的營業收入總額來計算裁罰金額，以真正有效處罰惡名昭彰、屢罰不怕的惡質建商。她說，目前最高罰3萬，建商完全不痛不癢，把建築法規範當作「塑膠」。