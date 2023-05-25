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超商獨家！限量「美少女戰士周邊」來了　神杖伸縮筆、變身盒鏡超Q

▲▼7-11推出「美少女戰士集點送」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11將在5/31起推出「日本超人氣少女漫畫台灣卡通播放30周年紀念美少女戰士集點送」。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

呼叫美戰迷！就有超商攜手日本經典卡通美少女戰士，自5/31起推出一系列全新美少女戰士周邊，以絕美的變身神器、人物剪影及貓咪露娜等經典設計，打造粉底刷、伸縮筆、化妝箱、保溫瓶等將近20款周邊，美戰迷絕對不能錯過。

7-11全店將在5/31起推出「日本超人氣少女漫畫台灣卡通播放30周年紀念美少女戰士集點送」，首推以彎月神杖最經典絕美變身神器造型的「粉底刷」及「伸縮筆」，不僅外型可愛，還輕巧好攜帶；另還有「炫彩化妝箱」及「變身器LED補光化妝鏡」等美妝周邊，少女心整個大爆炸。

▲▼7-11推出「美少女戰士集點送」。（圖／記者周姈姈攝）

▲粉底刷以經典神杖立體造型設計，刷毛可伸縮收納超方便。

▲▼7-11推出「美少女戰士集點送」。（圖／記者周姈姈攝）

▲伸縮筆以經典神杖立體造型設計，體積輕巧好攜帶。

▲▼7-11推出「美少女戰士集點送」。（圖／記者周姈姈攝）

▲LED補光化妝鏡有水手戰士款（圖左）、月光水晶變身盒款（圖右）。

▲▼7-11推出「美少女戰士集點送」。（圖／記者周姈姈攝）

▲「炫彩化妝箱」大開口設計，內有化妝鏡。

▲▼7-11推出「美少女戰士集點送」。（圖／記者周姈姈攝）

▲「304不鏽鋼輕量保溫瓶」可保溫保冷。

外出系列則有「304不銹鋼輕量保溫瓶」，有主角水手月亮、水手月亮剪影及白色水手服3款設計，可保溫保冷；「經典造型傘」有大直傘及鳥籠傘2種傘型，傘面分別為貓咪露娜與阿爾特米斯以及水手月亮剪影經典元素；「皮革肩背包」以夢幻粉紫色為設計，圓形包款結合露娜與阿爾特米斯設計；另還有體重計與LOTIN聯名飾品，美戰迷一定要收藏。

▲▼7-11推出「美少女戰士集點送」。（圖／記者周姈姈攝）

▲「皮革肩背包」是超夢幻粉紫色系。

▲▼7-11推出「美少女戰士集點送」。（圖／記者周姈姈攝）

▲體重計即站即秤，自動關機。

▲▼7-11推出「美少女戰士集點送」。（圖／記者周姈姈攝）

▲「LOTIN飾品」有項鍊、手鍊，分為螺旋愛心變身盒款、露娜款。

必勝客2022年首度推出「1公尺派對巨飽盒」，集結10大人氣美食一口氣塞進長1公尺的紙盒當中，一上市就掀起話題吸引一票人瘋搶，擁有超高人氣，這次宣布升級再回歸，裡頭的方形比薩首度換上沒有邊的「底特律無邊脆皮比薩」，主要使用加量起司烤出酥脆口感，且開放搭配各種經典口味，且無邊比薩目前也只在「1公尺派對巨飽盒」才吃得到，肯定要搶嚐鮮。

▲▼必勝客開賣「1公尺巨飽盒」。（圖／業者提供）

▲派對神器「1公尺巨飽盒」回來了。（圖／必勝客提供，下同）

▲▼必勝客開賣「1公尺巨飽盒」。（圖／業者提供）

▲這次方形比薩首度推出沒有邊的「底特律無邊脆皮比薩」。

必勝客「1公尺派對巨飽盒」除內含3份方形比薩外，還有2款口味任選紙包筆管麵或飯，以及5樣高人氣熱烤副食包括BBQ烤雞（8翅8腿）、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球（巧克力）8個和黃金和風鱈魚塊8個，超澎湃組合即日起於全門市開賣，全台只有1萬份。

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