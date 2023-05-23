韓料控衝了！Q胖麵包夾整片火腿＋韓式辣醬　限定3000間超商開吃

▲7-11推出最新「愛餡大亨－韓式辣醬火腿」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

韓式料理控快看過來！就有超商推出全新「韓式辣醬火腿堡」，Q胖麵包裡夾了整片火腿，再塗上韓式辣醬，口味微辣又開胃，即日起至全台3000間超商都吃得到；另外，夏天到來，超商也推出冰品優惠，指定冰品任2支最低0元起。

7-11開賣愛餡大亨系列全新商品，這次是「韓式辣醬火腿」口味，即日起於大台北地區、桃園超過3000間門市限定販售，火腿與特調韓式辣醬結合，吃起來微辣帶點柚子香氣，且火腿上還有撒上胡椒，因此口味非常有層次，只要銅板價39元爽爽吃。

▲內餡吃得到整片火腿加上特調韓式辣醬。



吃完再來份冰品更過癮！7-11近日也開賣全新「森永法式可麗餅冰」（香草風味），在日本一上市就吸引超多Youtuber搶拍吃播，這款法式可麗餅冰以香草冰淇淋搭配有嚼勁的餅皮，一口就能享用多重口感。

▲「森永法式可麗餅冰」以帶有嚼勁的餅皮搭配香草冰淇淋。（圖／記者周姈姈攝）

即日起吃冰可搭配優惠，7-11在6/27前推出「國際冰品節」活動，指定冰品任2支最低0元起，再加碼冰品集點GO，任1件集1點／任2件加贈1點，集滿可兌換指定冰品，還有7-11 APP同步玩，6/27前OPEN POINT會員每日可免費玩2次。

▲比薩外送買1送1爽吃到6月底。（圖／必勝客提供）

必勝客祭出「比薩外送買小送小」超殺優惠，即日起至6/30止要使用「Hot燒送」外送小比薩，即可享有「買1送1」優惠，無論想吃超人氣和風章魚燒、超級總匯、鐵板雙牛等口味通通任選任搭，還能再享免運，提醒贈送品項以價低者計，提醒輕鬆點、夏威夷與雙層美式臘腸比薩不適用此活動