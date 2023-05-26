超商最新「3款咖啡飲品」來了！青茶首次加優格　酸甜清爽超順口

▲7-11推出最新「CITY CAFE桂花風味蘋果咖啡／桂花風味蘋果氣泡咖啡」，不僅能喝到花香與酸甜的蘋果滋味，還能吃到果粒，口感超豐富。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

盛夏即將到來，就有超商宣布，將於5/31起開賣最新「3款咖啡飲品」，其中，超商首次在超人氣青茶裡加了乳酸菌、柑橘風味，整體喝起來酸甜又清爽，另外則是喝得到果粒的「桂花風味蘋果（氣泡）咖啡」，讓民眾能享受嶄新的味蕾體驗。

7-11將於5/31起開賣全新「CITY CAFE桂花風味蘋果咖啡／桂花風味蘋果氣泡咖啡」，黃金比例調配酸甜花果複方風味，完熟蘋果酸甜感搭配桂花優雅迷人香氣，再加入冰涼美式，口感有層次又爽口，如果喜歡更強烈一點的風味，推薦可選加入氣泡咖啡款。

▲「CITY TEA現萃茶優格好多青茶」口味酸甜清爽。



不僅如此，睽違5年，CITY TEA現萃茶終於也將在5/31起重磅推出全新「優格好多青茶」，以現萃茶銷售佔比高達4成的青茶為基底，首度加入48小時發酵的乳酸菌及柑橘複方，打造夏日沁涼新滋味。

▲歇腳亭芒果季開跑了。（圖／Share tea 歇腳亭提供，下同）

歇腳亭去年夏天最受歡迎的「就J樣 我鮮芒」芒果系列飲品回來了，首推「蓋士鮮芒奶酪」，底部放上奶香十足的手工鮮奶酪，再層層堆疊芒果丁、芒果冰沙，最後淋上鹹香起司奶蓋，每一口都能吸到果香尬奶香，而這杯「楊枝甘露」，是芒果冰沙結合芒果丁、小美冰淇淋、手工鮮奶油、葡萄柚果粒及綠茶凍的爆料組合，最後是「爆粒鮮芒茶凍」，選用芒果冰沙搭配綠茶作為基底，再加入綠茶凍、芒果丁等料，清爽又消暑，即日起於全門市開賣。

▲楊枝甘露配料超多。