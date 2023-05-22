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超商獨家！超Q「草莓歐蕾漂浮聖代」　粉色碎冰＋白巧克力豆超欠吃

▲▼7-11獨家販售「森永客美多草莓歐蕾漂浮聖代」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家販售「森永客美多草莓歐蕾漂浮聖代」，粉色系外觀超可愛。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣熱吃冰最療癒！就有超商獨家開賣這款超夢幻「草莓歐蕾漂浮聖代」，滿滿的草莓歐蕾風味碎冰加上白巧克力豆，一口送進嘴裡超幸福，且即日起還可搭配冰品優惠活動，指定冰品任2支最低0元起。

7-11獨家販售超Q粉色系「森永客美多草莓歐蕾漂浮聖代」，由日本客美多咖啡館監製，杯子裡裝的是滿滿的草莓歐蕾風味碎冰，整個是粉紅色超級可愛，還加了白巧克力豆，讓口感更豐富。

▲▼7-11獨家販售「森永客美多草莓歐蕾漂浮聖代」。（圖／記者周姈姈攝）

▲吃得到草莓歐蕾風味碎冰加上白巧克力豆，口感非常豐富療癒。

即日起吃冰可搭配優惠，7-11在6/27前推出「國際冰品節」活動，指定冰品任2支最低0元起，再加碼冰品集點GO，任1件集1點／任2件加贈1點，集滿可兌換指定冰品，還有7-11 APP同步玩，6/27前OPEN POINT會員每日可免費玩2次。

▲▼全球首創「7-ELEVEN酷聖石複合店」獨家酷聖石mini杯。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲酷聖石mini杯還可另外加購OREO餅乾、小熊軟糖等配料。

另外，7-11也與COLD STONE獨家合作，於270間「7-11酷聖石複合店」推出迷你版規格「酷聖石mini系列」，共有12種冰淇淋口味，相較於COLD STONE店內的人氣商品8盎司冰淇淋，全新mini尺寸僅1/4大小，份量適中，且即日起至6/13止，指定品項最低只要銅板價49元起。

▲▼麥當勞巧克力焦糖冰炫風。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞最新巧克力焦糖冰炫風開吃。（圖／記者蕭筠攝）

麥當勞推出最新「巧克力焦糖冰炫風」，特意找來人氣巧克力品牌KitKat聯名，直接把KitKat巧克力脆片拌入奶香冰淇淋當中，每一口都能吃到濃郁巧克力香、焦糖香，還有威化餅乾的酥脆口感，甜而不膩，即日起於全門市開賣，售完為止，買還送KitKat迷你威化巧克力1份，送完為止。

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