超商首推「咖啡迷你杯」！可直接加冰牛奶、冰水　3秒搞定爽喝拿鐵

▲7-11將於5/31起首推「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

咖啡控快看！就有超商將在5/31起搶先開賣「凍乾冷萃咖啡迷你杯」，凍乾咖啡粉以冷萃、凍乾技術鎖住咖啡香氣與風味，可直接加入冰牛奶、冰水等，最快3秒就能完成一杯冰拿鐵或冰美式，且5/31起還可享鑑賞價229元。

7-11首推「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」，有別於市面單一口味規格，首創一盒即享柑橘花果香的「耶加雪菲」、可可堅果香的「西達摩」以及濃醇紅酒發酵的「雲南」3種精品咖啡風味，搭配3種處理法，以嚴選咖啡豆冰滴萃取咖啡液，-40度C真空環境冷凍乾燥，沖泡可感就像現煮精品咖啡。

▲「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」可直接加入冰牛奶或冰水等，最快3秒就能完成1杯拿鐵或美式。



更方便的是，「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」可直接沖泡180cc冰牛奶、冰水或氣泡水等冰飲，只要3秒就能享用1杯拿鐵或美式，快速還原現煮咖啡的最佳風味；「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」將於5/31起在7-11門市與i預購平台販售，可享鑑賞價229元，再送10點OPEN POINT點數。

▲派對神器「1公尺巨飽盒」回來了。（圖／必勝客提供，下同）

必勝客2022年首度推出「1公尺派對巨飽盒」，集結10大人氣美食一口氣塞進長1公尺的紙盒當中，一上市就掀起話題吸引一票人瘋搶，擁有超高人氣，這次宣布升級再回歸，裡頭的方形比薩首度換上沒有邊的「底特律無邊脆皮比薩」，主要使用加量起司烤出酥脆口感，且開放搭配各種經典口味，且無邊比薩目前也只在「1公尺派對巨飽盒」才吃得到，肯定要搶嚐鮮。

▲這次方形比薩首度推出沒有邊的「底特律無邊脆皮比薩」。

必勝客「1公尺派對巨飽盒」除內含3份方形比薩外，還有2款口味任選紙包筆管麵或飯，以及5樣高人氣熱烤副食包括BBQ烤雞（8翅8腿）、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球（巧克力）8個和黃金和風鱈魚塊8個，超澎湃組合即日起於全門市開賣，全台只有1萬份。