超商獨家！奢華「超級草莓杯」來了　牛奶冰淇淋加滿草莓果肉醬

▲7-11獨家販售大人系口味「明治超級杯冰淇淋－奢華草莓」。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／綜合報導

草莓控絕對要吃！就有超商獨家開賣這款大人系療癒「奢華草莓杯冰淇淋」，香濃的牛奶冰淇淋上鋪滿草莓果肉醬，還特別加了紅酒風味香料與威士忌提味，送進嘴裡充滿幸福感，且即日起還可搭配冰品優惠活動，指定冰品任2支最低0元起。

7-11獨家販售這款大人系「明治超級杯冰淇淋－奢華草莓」，一打開就能看見粉紅色系草莓果肉醬，使用紅酒風味香料提升風味，用湯匙一挖就能吃到添加威士忌風味的牛奶冰淇淋，入口是超濃的草莓香搭配濃醇牛奶冰淇淋，每一口都療癒。

▲最上層的草莓果肉醬加了紅酒風味香料提味，下層則是添加威士忌風味的牛奶冰淇淋。



另外還有新品「森永客美多草莓歐蕾漂浮聖代」，由日本客美多咖啡館監製，杯子裡裝的是滿滿的草莓歐蕾風味碎冰，整個是粉紅色超級可愛，還加了白巧克力豆，讓口感更豐富。

▲「森永客美多草莓歐蕾漂浮聖代」粉色系外觀超可愛。

即起吃冰可搭配優惠，7-11在6/27前推出「國際冰品節」活動，指定冰品任2支最低0元起，再加碼冰品集點GO，任1件集1點／任2件加贈1點，集滿可兌換指定冰品，還有7-11 APP同步玩，6/27前OPEN POINT會員每日可免費玩2次。

▲派對神器「1公尺巨飽盒」回來了。（圖／必勝客提供，下同）

必勝客2022年首度推出「1公尺派對巨飽盒」，集結10大人氣美食一口氣塞進長1公尺的紙盒當中，一上市就掀起話題吸引一票人瘋搶，擁有超高人氣，這次宣布升級再回歸，裡頭的方形比薩首度換上沒有邊的「底特律無邊脆皮比薩」，主要使用加量起司烤出酥脆口感，且開放搭配各種經典口味，且無邊比薩目前也只在「1公尺派對巨飽盒」才吃得到，肯定要搶嚐鮮。

▲這次方形比薩首度推出沒有邊的「底特律無邊脆皮比薩」。

必勝客「1公尺派對巨飽盒」除內含3份方形比薩外，還有2款口味任選紙包筆管麵或飯，以及5樣高人氣熱烤副食包括BBQ烤雞（8翅8腿）、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球（巧克力）8個和黃金和風鱈魚塊8個，超澎湃組合即日起於全門市開賣，全台只有1萬份。