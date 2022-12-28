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「2022十大藝文新聞」揭榜！故宮打破國寶奪冠　北藝大教授分析

▲▼臺北藝術大學藝術行政與管理研究所舉辦「2022年度十大藝文新聞」揭榜。（圖／北藝大藝管所提供）

▲臺北藝術大學藝術行政與管理研究所舉辦「2022年度十大藝文新聞」揭榜。（圖／北藝大藝管所提供）

記者林育綾／台北報導

國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所舉辦「2022年度十大藝文新聞」，如今公布票選結果，包括北藝中心完工、藝FUN券轉型為「文化禮金」都紛紛入榜，而「故宮打破國寶」則被票選為第1名，曾在故宮任職的文化部次長李靜慧也對此發表感言；而北藝大教授劉蕙苓也對今年票選結果加以分析。

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▲故宮國寶毀損事件，成為2022最受關注的藝文新聞。（圖／故宮提供）

北藝大藝術行政與管理研究所舉辦2022年藝文新聞票選，今年邁入第12年，投票人數也創下新高，為期兩週11月30日～12月14日線上投票過程，共有1737位民眾參與，藝文領域及非藝文領域人士的投票比數則各佔一半，因此票選結果不僅涵蓋藝文人士的觀點，也呈現一般大眾對於藝文新聞的看法，展現多元意見與價值。

▲▼故宮近期文物毀損第三件「清乾隆青花花卉盤」，監視器影像曝光，故宮已承認為人為毀損，已針對2人員懲處。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮國寶毀損案在今年受到關注。（圖／記者林育綾翻攝）

今年獲最高票數的新聞為「故宮打破國寶爭議」，曾在故宮任職的文化部政務次長李靜慧表示，這顯示民眾關注的是作為國家級博物館的故宮，需要公開典藏的相關流程與行政程序。她了解其實故宮的工作人員都以生命在照顧文物，卻發生這樣的狀況，內心也感到十分不捨；期望在這次的事件過後，全台各館舍更加重視如何保存典藏，整個社會也應該從責難誰負責，將關注焦點轉移到制度的檢討與改善。

▲▼臺北藝術大學藝術行政與管理研究所舉辦「2022年度十大藝文新聞」揭榜。（圖／北藝大藝管所提供）

▲曾在故宮任職的文化部政務次長李靜慧，對於故宮國寶毀損事件發表看法。（圖／北藝大藝管所提供）

入選第2名的藝文新聞為「台北表演藝術中心」完工成為新地標，北藝中心執行長王孟超表示，這棟建築在14年前就設計完成，歷經10年建造，在開幕後不論是在建築或營運上都有很多挑戰，是國內較不常見的場館型態。但正因為建築的特殊性與不同思維，需要一些時間，在過程中將缺點及可能性調整與優化，為未來的藝術家打造新的展演空間。

▲▼北藝中心，台北表演藝術中心，臺北表演藝術中心。（圖／記者林育綾攝）

▲「北藝中心」完工開幕入選第2名。（圖／記者林育綾攝）

第3名則為黃土水「甘露水」入藏國美館，社團法人台灣視覺藝術協會蘇瑤華理事長指出，在消失多年的維納斯重新露面後，在文化部的努力之下，能成為台灣人民的共同資產，並在國美館永久典藏展示，是重建台灣美術史的重要邁進，因為這些珍貴的作品出土，而讓台灣的視覺藝術變得更加豐富。

▲▼黃土水〈甘露水〉正式入藏國立臺灣美術館。（圖／文化部）

▲黃土水作品「甘露水」消失半世紀後重見天日，正式入藏國立臺灣美術館。（圖／文化部

北藝大藝館所教授劉蕙苓分析，今年多數的新聞，其實都是延續的議題，包含第2名的北藝中心、第3名的甘露水、第5名的藝文工作者低薪，都曾在過去以不同的面向入選。而今年藝文及非藝文的票選人數比重差不多，在排名上卻有很大的差異，對於藝文圈的從業人員來說，北藝中心的開幕是最為重要的；而非藝文人士則認為，故宮打破國寶是值得關注的議題，由此也顯現出投票者多元的意見與想法。

▲朱宗慶打擊樂團承租的倉庫發生火災，來不及納入此次票選。（圖／記者戴上容攝）

另外，近日朱宗慶打擊樂團位於新北八里工廠發生大火，來不及納入票選，但出席者都認為它絕對是2022年重要的藝文新聞，也讓藝文圈再次的意識到表演藝術倉儲的重要性。李靜慧表示，文化部將持續擴大推動倉儲計畫，甚至擴及視覺藝術。藝術行政與管理研究所所長曾介宏表示，事件的背後，不僅僅是財務的損失，也是身為國家級品牌的表演團體其公共財的損失；但相信他們能夠屹立不搖，也希望眾人能共同支持並陪伴朱團回歸。

劉蕙苓指出，在舉辦「十大藝文新聞」12年的歷程當中，包含紙風車、雲門、優人神鼓，都曾經歷倉儲遭受祝融侵襲，這些國家品牌團隊的歷史檔案的毀損，是社會的損失，因此呼籲文化部能推動表演藝術博物館的建置，保存珍貴的表演藝術史料，「因為隨著這麼多重要團隊史料被燒毀，我們再也承受不起表演藝術史料的流失，必須讓未來世代的人們能了解前人是如何走到今日。」

2022「十大藝文新聞」票選結果：

1. 故宮打破國寶引發爭議 公布破損過程 監委申請調查
2. 歷時十年台北表演藝術中心完工開幕 「巨型銀球」成新地標
3. 黃土水「甘露水」入藏國美館 成鎮館之寶將常設展出
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