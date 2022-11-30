IEAT與加拿大「安大略省商會」簽訂合作備忘錄　深化台加經貿連結

▲左上圖為安大略省商會總裁兼CEO Rocco Rossi ；右上圖為駐多倫多台北經濟文化辦事處陳錦玲處長；下圖左起IEAT美洲委員會王琮淳委員、高泉興委員、黃文榮秘書長、黃教漳理事長、外交部北美司張詩瑞總領事回部辦事、加拿大駐台辦事處貿易暨投資處Ed Jager處長及IEAT貿易推廣處方芬美處長。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)與加拿大安大略省最具規模與影響力的工商團體「安大略省商會」(OCC)，透過駐多倫多台北經濟文化辦事處促成，克服13小時的時差，於台北時間11月29日晚間舉行視訊締盟儀式，完成簽署合作備忘錄，成為IEAT全球第60個國家，第167個姐妹會。

IEAT今年繼7月與加拿大卑詩省素里商會(SBOT)、9月與亞伯達省「愛德蒙頓聯盟(Edmonton Global)」締盟之後，如今再與加國另一重要工商組織簽署MOU，更加深化台加經貿連結。

雙方由IEAT黃教漳理事長與OCC總裁兼執行長Rocco Rossi代表簽署，並由外交部北美司張詩瑞總領事回部辦事、駐多倫多台北經濟文化辦事處陳錦玲處長、加拿大駐台北貿易辦事處貿易暨投資處Ed Jager處長、IEAT黃文榮秘書長、美洲委員會高泉興委員及王琮淳委員出席觀禮見證。

黃文榮表示，安大略省位於加拿大東部，人口近1,500萬位居加國各省之冠，更是加國首都渥太華、以及最大商業城多倫多的所在省份。安省經濟結構相當多元，扮演北美自由貿易區之核心角色，所創造之GDP高達加國的37%以上，並生產了加國43%的出口商品。

OCC與IEAT有眾多相似之處，同樣擔任政府與民間的橋樑、代表業界反映政策建言；同樣著重與國際貿易夥伴建立夥伴關係；也同樣身為當地規模最大、最具影響力的商業組織。相信透過今天雙方兩會的結盟，未來在共同努力之下，必定能協助雙方會員廠商開拓更多商機、共創多贏。

Rocco Rossi舉俄烏戰爭為例，表示近年世界局勢動盪，對於加拿大來說，與世界各地民主自由市場的盟友建立友誼及合作關係，在當今更顯至關重要。台灣與加拿大有著同樣的處境及挑戰，彼此可以互相交流學習並分享寶貴的經驗。

台灣與加拿大的經貿關係正全面逐年升溫，今天IEAT與OCC簽署締盟，對兩會而言可以說是在最佳的時機，成為最速配的國際合作夥伴。期待在不久的將來能夠籌組商務訪問團前往台灣，親自拜會IEAT來進行全面且密切的合作交流。

陳錦玲表示十分榮幸能夠促成OCC與IEAT的締盟，加拿大外交部長日前才提出備受關注的印太戰略(Indo-Pacific Strategy)，宣布加拿大將深化與台灣的經貿關係，很榮幸今天就能夠見證參與台加貿易立下新的里程碑。台灣是個充滿活力、市場導向、尊重民主自由及法治的成熟經濟體，絕對是加拿大可信賴的貿易夥伴。

Ed Jager表示他本人就是在安大略省成長及求學，非常高興今天IEAT能和安省最大的商業組織締盟。他駐台服務一年半來，對於台灣各產業的強大能量及旺盛的生命力印象非常深刻，相信OCC與IEAT成為合作伙伴後，定能為雙邊的企業開創出更多新商機，而加拿大駐台貿易辦事處在未來也將十分樂意協助OCC與IEAT兩會進行全方位且深廣兼具的商貿推廣。

IEAT美洲委員會王琮淳委員、高泉興委員、黃文榮秘書長、黃教漳理事長、外交部北美司張詩瑞總領事回部辦事、加拿大駐台辦事處貿易暨投資處Ed Jager處長及IEAT貿易推廣處方芬美處長合影留念。

張詩瑞表示，台灣已正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，而加拿大日前才宣布的印太戰略，也將是台加兩國經貿投資的一大福音。他相當期待台加兩國的貿易發展前景。台灣身為加國於亞太地區不可或缺的貿易夥伴，如今國內最大的工商組織IEAT與加國安大略省最具影響力的工商團體OCC締結合作關係，未來必能見到台加經貿更豐富多元的互助交流。