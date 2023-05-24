「村長」曝育幼院園長對院生涉言語霸凌　張善政：啟動調查

▲市議員詹江村曝育幼院園長對院生涉言語霸凌。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

知名網紅「村長」、桃園市議員詹江村24日在市議會市政總質詢爆料，大園區睦祥育幼院劉姓園長在課堂上，公然對收容院生說出「你們不需要利用自已是院童的身份到處賣慘」等不當言論，已涉及言語霸凌，恐對院生造成反社會人格，但市府居然完全狀況外，要求立即處理。市長張善政表示，他也無法容忍這種行為，將啟動調查。

詹江村表示，繼部立桃園醫院發生醫護人員拍打孩子事件之後，5月6日於大園區睦祥育幼院發生更嚴重的言語暴力事件，當天有某家關懷協會7名成員，前往做公益課程、心靈輔導等活動，他們現場目睹院內劉姓園長，在課堂上拿著麥克風，當著所有志工同仁、院童面前，大聲用批評且語帶羞辱等負面口吻，斥責孩子們說出極度不當言論。

劉姓園長說：「你們不需要利用自已是院童的身份到處賣慘，如果不是你們的父母吸毒，你們怎麼會在這裡？要怪就去怪你們的父母」，這些話令在場所有志工老師們都為之錯愕且群起憤慨。

由於社會局長陳寶民對於質詢內容一問三不知，包括育幼院是私立還是公立、還有院生身分統統不清楚，詹江村不滿主管單位社會局未進入狀況，而且市府補助育幼院，難道沒有稽查或考察辦理績效嗎？

詹江村表示，這些公私立育幼院如果沒有管理，因家庭因素被安置的院生，恐怕無法接受好的教育，他們出了社會以後，可能會出現違反社會人格的情形，他要求市府嚴加查處。

陳寶民回答質詢說，經查睦祥育幼院有不良紀錄，市府已經列管，並無簽約安置桃園小孩，目前該育幼院收容院生為其他縣市送往安置，如果該院劉姓園長涉有違法行為，市府一定會處理。

張善政則指出，這是育幼院經營的個案，這番言詞，顯示園長完全沒有愛心，包括他及市府局處首長，聽了都很生氣，他無法容忍，將啟動調查，盡快查清事實。