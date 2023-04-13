租小黃貼競選廣告惹賄選疑雲　林佳龍反告2藍營議員結果出爐

▲林佳龍。（圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

總統府秘書長林佳龍去年（2022年）經民進黨提名競選新北市長期間，被1位小黃運將錄影檢舉涉以張貼車身廣告貼紙給200元的方式賄選，林佳龍堅稱遭抹黑，反控轉貼運將影片的桃園市議員詹江村、新北市議員葉元之涉嫌造謠，新北地檢署偵辦認定林佳龍競辦給的車身廣告酬勞符合一般行情，而詹、葉2人是對候選人競選行為等可受公評之事發表合理評論，均明顯無犯罪嫌疑，今將雙方所涉《公職人員選舉罷免法》罪嫌都不起訴。

檢舉本案的運將是在去年11月6日凌晨1點多，在北市1家酒店前排班時，1名計程車隊的領隊靠近遊說，只要在車身張貼林佳龍競選新北市長的廣告貼紙，就可以拿200元，但必須留下運將的姓名、車號與電話。

運將開手機錄影對話過程自保，收下對方給的200元但沒拿到廣告貼紙，等領隊離開，運將下車檢查車身也沒看見貼紙，感覺很像賄選，後來運將在LINE群組看到有人分享張貼林佳龍的車身廣告貼紙拿到1000元，懷疑自己被中間人抽成，於是把自錄的3段蒐證影片PO網分享，並向新北檢告發。

▲桃園市議員詹江村。（圖／翻攝自臉書／詹江村）

這3段影片在網路瘋傳，詹江村與葉元之取得後，轉貼到個人臉書與社群軟體分享，詹江村同月7日並指稱「#林佳龍賄選抓到了！#沒貼沒關係就是賄選#拍個照片就可以，這看你民進黨怎麼拗喔！不要跟我說是廣告，說的很清楚，重點在【沒貼沒關係】」、「走路工還被收回扣，這還能黑吃黑真誇張」等語。

葉元之同月8日上午開記者會播放這3段影片，批林佳龍「假貼廣告真賄選啊」等語。林佳龍競選團隊見負面效應快速發酵，趕緊公開澄清絕非賄選，而是簽約請車隊代找500輛小黃在車尾張貼競選廣告貼紙，每車為期2個月共1500元，有白紙黑字為憑，反批詹江村與葉元之造謠散播不實指控，並告2人涉犯《選罷法》意圖使人不當選而傳播不實罪嫌。

▲新北市議員葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

檢方勘驗這3段影片確認無變造剪接，內容也錄到領隊告訴運將「不用貼（貼紙）啦！照個相就200給你」、「你來寫個名字、車牌就好，錢就給你」等語，本案車隊領隊應訊證稱，車隊和林佳龍團隊簽約找小黃貼競選廣告貼紙，他扣除工讀生與自己工資，每輛小黃貼第1個月給500元，第2個月給200元或300元，本案他是告訴運將「不用貼」車門，但確實有貼在車尾拍照。

檢方查明本案運將資料的確在林佳龍競選辦公室的核銷清冊內，200元廣告費並沒超出一般車身廣告行情，難以認定這是買票的對價，但詹江村、葉元之依據運將的蒐證影片，對於公職候選人競選行為等可受公評之事做合理評論，並無杜撰、造謠，應受言論自由保障，因雙方所涉案情明顯犯罪嫌疑都不足，所以沒傳訊林佳龍3人，直接不起訴處分。