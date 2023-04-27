鄭運鵬初選勝出　詹江村揭「民調危機」：選民恐不再認同

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨桃園市第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區13里）立委初選，由現任立法院黨團幹事長鄭運鵬以30.52％支持度出線。不過，同樣有意投入桃園第一選區立委選舉的國民黨桃園市議員詹江村認為，鄭運鵬擁有龐大行政資源，民調卻險勝前市議員郭麗華僅7.1個百分點，直言「選區民眾已逐漸不再認同只在意財團、政黨、意識形態的鄭運鵬。」

民進黨今日公布桃園市第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區13里）立委初選電話民調結果，在山水、公信力、大地3家民調公司中，鄭運鵬支持度為30.52％，贏過前市議員郭麗華的23.42％、桃園航空城前董事長黃適卓的15％，將代表民進黨投入2024立委選舉。

針對民進黨黨內初選民調，詹江村分析，鄭運鵬集合總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦的龐大行政資源，以及全國綠媒聚焦的寵愛，且在去年九合一大選時，鄭運鵬才剛選完桃園市長，但民調卻險勝落選桃園市議員的郭麗華僅7.1個百分點。他認為，這份民調已顯示，選民已不認同且厭惡長年不認真耕耘於地方、不在意民生法案，只在意財團、政黨與意識形態的鄭運鵬。

面對黨內初選勝利，鄭運鵬表示，「初選順利過關，感謝市民朋友的支持，也感謝兩位黨內先進承讓。」他說，去年底大選剛過，全國都需要平心靜氣地調整步伐，因此此次初選過程他盡量不打擾大家，信任市民朋友會做出最好的選擇，他也喊話，「接下來還請大家支持台灣的發展、支持桃園的進步，信賴自己就是信賴台灣。」