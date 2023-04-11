他曝藍營2024最大危機　點名這5人讓支持者「投不下去」

▲國民黨桃園市議員詹江村。（圖／翻攝自臉書／詹江村）

記者江采蓁／綜合報導

備戰2024總統大選，相較民進黨已「定於一尊」，國民黨內部尚有雜音。對此，國民黨桃園市議員詹江村11日就在臉書指出，國民黨這次總統大選，不管提名誰，都會面臨同樣的問題，可能會輸在「藍營的支持者不投票」，他也點名五位潛在候選人讓支持者「投不下去」的原因。

詹江村指出，目前檯面上可能被支持者點名的總統候選人名單，藍營的支持者，都各自有因反對而不投票的理由，而不是支持的理由，這種負面情緒非常濃。

「我就直接把話說開了！」詹江村表示，不支持黨主席朱立倫的人理由是，當年朱立倫看局勢不好，換柱前不宣布參選總統，後來很多立委因為終極統一議題延燒，怕影響立委選情，打鴨子上架換柱，以及上一屆總統選舉，前高雄市長韓國瑜選舉時，沒有乾脆接下競選職位；不支持鴻海創辦人郭台銘的人，他認為，大家都很清楚原因了，因為事情發生就在上一屆而已，初選沒過直接退黨，郭台銘的子弟兵，天天上媒體幾乎是成為民進黨側翼，天天大酸韓國瑜。

詹江村再提到，不支持新北市長侯友宜的人，大家也都很清楚原因，國民黨大選關鍵時刻，不如民進黨縣市長般的大力輔選，公投時候也是選擇歲月靜好，侯侯做事情，不得罪民進黨的支持者為最高指導原則；而不支持孫文學校總校長張亞中的人，他認為，可能是大部分立委候選人吧，都害怕張亞中的具有前瞻性的兩岸論述，把政黨的立委選情直接墜崖，這也是黨主席選舉時候，最後一刻，各地立委發起棄江保朱的原因；最後不支持韓國瑜的人，原因很多人都能朗朗上口，就不再贅述。

詹江村最後也自嘲，「還有誰是黑馬我沒點到名的？我嗎？別開玩笑了，我不選總統啦！，不要考慮我！我曾經跟女粉絲去過汽車賓館，不適合當總統。」