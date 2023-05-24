被收養20多年　他好奇追查身世驚覺「祖母竟是殺人犯」

▲外國一名網友被收養，因此好奇研究身世，未料發現驚天秘密。（示意圖／視覺中國）



記者吳美依／綜合報導

外國一名被收養20多年的網友想要了解真實身世，深入追查後卻發現，原生家庭的繼祖母（step-grandmother）竟是美國知名殺人犯艾倫．伯恩（Ellen Boehm），案情還曾被寫成書籍、拍成紀錄片，讓他相當震驚。

原PO表示，他的親生祖父保羅（Paul Boehm）於1970年代末期與第一任妻子離婚，不久後又迎娶第二任妻子艾倫，並與新太太陸續生下1女2子。

1988年，艾倫竟親手掐死熟睡中的么子，隔年又以相似手法殺害次子。後來，她趁著8歲大女兒在泡澡時，把運作中的吹風機丟入浴缸，幸好小女孩倖免於難。

▲艾倫目前仍在密蘇里州服刑。（圖／翻攝militaryjusticeforall.com）

據悉，艾倫遭遇嚴重經濟困境，犯案前都曾替孩子購賣保險。1991年，她因為謀殺2個親生兒子及蓄意謀殺親生女兒，被判處無期徒刑且不得假釋，至今仍在密蘇里州服刑。而保羅已於2015年去世。

原PO在1999年被收養，一年多前開始研究身世，竟然挖出驚天秘密。他查到一、兩本書籍專門研究繼祖母的謀殺案，美國真實犯罪連續劇《最毒婦人心》第七季第六集也在講述這個故事，但「我的親生母親，也就是保羅在前一段婚姻所生的女兒，對她（艾倫）沒有任何感情，這一點是確定的。」