上班3天丟命！他受困工地火場「開直播」求救　大喊救命卻成遺言

▲30歲的薛瑞爾受困火場開直播求救。（圖／翻攝自TikTok、臉書）



記者張方瑀／綜合報導

美國北卡羅萊納州一處建築工地18日發生火警，造成2名工人死亡，而其中一人更在受困時打開臉書直播，藉此向外界求援，沒想到濃煙密布的畫面和最後一聲「救命」卻成了他的遺言。

根據《每日郵報》報導，北卡羅萊納州夏洛特市（Charlotte）一處建築工地18日發生火警，而30歲的薛瑞爾（Demonte Tyree Sherrill）和另一名同事一起被困在4層樓高的火場中，而他在最後一刻打開臉書直播，希望可以藉此告知外界受困地點。

薛瑞爾和同事各自拿著一條毛巾摀著口鼻，他不斷對著鏡頭說，「我現在在南方公園工作，大樓著火了，我出不去，他們越來越難發現我們，我和我的同事被困在裡面，拜託快來幫忙我們！救命！這棟樓著火了！」而直播最後整個畫面煙霧瀰漫，而連線也突然中斷。

♬ original sound - Traci Fant @notbadfor50 Father of 4 dies in construction site fire in SouthPark (Charlotte NC)... A 30-year-old construction worker died in a huge fire that broke out Thursday morning at a multi-story apartment building under construction near the #SouthPark Mall. Demonte Sherrill was one of the two construction workers who were unaccounted for immediately after the fire. #DemonteSherrill

消防人員最後從現場救出15名工人，但薛瑞爾和他的同事最後卻不幸身亡，成為整場事故中唯二的罹難者；據了解，薛瑞爾在這處工地上班僅3天，他是來幫忙替新建的公寓安裝窗戶。

夏洛特消防局23日在聲明中指出，由於能見低太低，加上現場有許多易燃物，導致濃煙和火勢迅速蔓延，在救援方面遇到了阻礙，也同時向兩名死者的家人表達哀悼。