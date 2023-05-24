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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「朱家軍」輔選侯友宜？　國民黨：納入越多意見越好

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席朱立倫上周徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為了輔選國民黨總統參選人侯友宜，國民黨黨中央昨晚與侯團隊進行第一次對接，參與該場會議的文傳會主委林寬裕今（24）日指出，最快會在六月中之前成立臨時聯絡處，以服務媒體需求。至於外傳「朱家軍」大將金志聿也參加昨天會議，林寬裕並未否認，他強調在選舉對接的工作，「黨中央希望納入越多意見越好」。

對於昨晚的對接會議，林寬裕說，昨天在黨中央開了第一次跟侯友宜團隊進行溝議，因為是第一次所以大家就先把很多問題拋出，例如將來的競選軸線、文宣、色系等等，大家把問題拋出來，沒有涉及確切內容，只是把將來會碰到的事務進行初步理解。

至於具體的決議，林寬裕說，昨天媒體都有收到群組的邀約，因為大家都有反映，侯友宜作為參選人，媒體有資訊及回應的需求，但這些需求當然不能透過市府來處理（避免違反行政中立），因此改由新北市議員來處理，陸續關於媒體聯繫都會盡快上路。

至於選舉辦公室的成立時程，林寬裕表示，都是要尊重侯友宜陣營，黨中央並沒有建議說怎麼樣。但他也說，侯陣營說過上個禮拜獲得徵召之後，最重要是到各地去拜會，另方面侯幕僚也在尋找合適的空間跟人力來服務媒體需求，很快就會成立臨時聯絡處，會在選辦正式成立前先設立一個小型的處所，而黨中央尊重侯陣營的進度，預計會比六月中更快，黨中央也告訴侯陣營「越快越好」。

有媒體詢問「朱家軍」大將金志聿是否出席昨天的對接會議。對此，林寬裕並未正面否認，表示昨天出席的人非常多，就算有些人因另有要務不克出席，但也會提供相關意見。林寬裕表示，黨中央希望在選舉對接的工作上，希望聽越多意見越好，能夠聽多元而不是單一方向，畢竟每個角落每個觀點有限，黨中央希望納入越多意見越好。

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