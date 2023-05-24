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披綠袍！吳崢痛批張智倫「金權二代」　曾柏瑜點名羅明才「黑道」

▲▼賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會 吳崢 曾柏瑜 李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨今天正式提名吳崢、曾柏瑜參選新北市立委。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德24日宣布，將徵召「太陽花世代」吳崢、曾柏瑜參選新北市第八選區（中和）、新北市第十一選區（新店）立委。吳崢當眾痛批國民黨對手張智倫是「金權二代」，父親張慶忠是「摩鐵王」，不會懂年輕人出社會遭遇的種種困難；曾柏瑜則說，新店人都知道國民黨立委羅明才的黑道背景，真的在乎台灣的未來嗎？

賴清德今天下午親自主持「新北市立委候選人徵召記者會」，宣布新北市中和、新北市新店將徵召時代力量前黨員吳崢、前議員曾柏瑜參選立委，對戰前立委張慶忠之子張智倫、國民黨立委羅明才，新北市第九選區（永和）將與李正皓合作，力抗國民黨老將林德福。

賴清德肯定曾柏瑜說，面對的是「黑二代」、地方勢力盤根錯節，曾柏瑜勇敢面對，她曾經以綠黨參選該區立委，也曾經用無黨籍參選市議員，服務基層的熱忱令人敬佩，特別過去4年來她是台灣民主實驗室的副執行長，關注研究中國對台灣的資訊作戰，這樣的人才是台灣社會需要的；此外，吳崢的對手是國民黨所提名的「金二代」，金錢的力量無遠弗屆，這勢必是一場苦戰，祈求父老鄉親能夠栽培這位優秀的年輕人，他為了投入公共事務，甚至放棄了美國籍，這就是他的決心。

▲▼賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會 吳崢。（圖／記者屠惠剛攝）

吳崢表示，他和許多年輕人一樣，往返雙北成長茁壯，中和對他來說是兒時記憶與家庭溫暖的象徵，而守護台灣主權、實現社會公平正義是他長期以來在政界打拚、奮鬥的目標，期盼透過自己加入，讓年輕世代對於居住正義、交通路權的聲音進入國會。

吳崢說，民進黨立委江永昌在立法院表現非常優異，非常開心能夠接力為中和服務，「我的對手是來自張慶忠家族的公子，張慶忠當年在立法院的『半分鐘事件』，試圖偷渡中國的統戰，引發當年我們太陽花學運，50萬人走上街頭」，除此之外，張慶忠也是中和的摩鐵王，他的公子不只是政二代，也是金權二代，年輕人出社會遭遇的種種困難，他不會懂，「為了要站出來對抗世襲的金權家族，為了對抗從新北落跑、只會說空話、到現在都不肯放棄九二共識、親中立場的（國民黨總統參選人）侯友宜，就是我這次站出來參選的原因」。

曾柏瑜表示，所有新店選區的鄉親都清楚羅明才的黑道背景，他根本沒有辦法關心選區的發展，年輕人和台灣的未來，羅明才真的在乎嗎？且國民黨沒有任何一個人說出真話，讓羅明才在新店連任7屆立委，「這樣毫無作為的狀況，我已經看不下去了」，相信這次一定有機會為新店做出不一樣的改變。

▲▼賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會 曾柏瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

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