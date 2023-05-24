候選人都知道「5月17日會徵召」　國民黨打臉挺郭派揭溝通始末

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨5月17日徵召侯友宜角逐2024總統大位，但力挺鴻海創辦人的挺郭派事後卻群情激憤，頻頻砲轟黨主席朱立倫、秘書長黃健庭。為此黃健庭今（24）日在中常會特別澄清，不管是徵召時程還是徵召依據，事前都有跟郭侯兩陣營清楚說明。針對挺郭派的發言，文傳會主委林寬裕委婉表示，「一場比賽下來難免有輸有贏，可能有一些反應，我們也只能夠理解跟尊重。」

為了澄清挺郭派的誤解，黃健庭今天在中常會特別針對徵召過程進行澄清。文傳會副主委林家興轉述，黃健庭首先針對徵召時程進行澄清，稱3月下旬就有告知兩位主要候選人「1個半月之後就會決定」；4月份也非常清楚告知「5月份會做決定」，黨主席朱立倫也有公開表示，「只會比過去更早、絕不會拖」，且持續有跟雙方溝通、告知「5月17日」。

林家興強調，因此相關的造勢活動都是到5月第一個週末就停止，而內參民調也是到5月13日截止，故有關徵召時程，雙方陣營都非常清楚。

至於徵召依據方面，林家興轉述，黨中央多次公開以及跟兩位主要候選人私下晤談時，朱立倫跟黃健庭都有跟雙方陣營講得很清楚，會依據社會大眾的意見、黨內主要意見領袖的看法，包括科學數據也就是內參民調及坊間民調，最後還有徵詢縣市首長、立委、立委提名人的意見，都有跟雙方陣營清楚說明，時程跟依據都有充分讓兩位候選人了解，絕對公平公正也經得起檢驗。

林家興表示，黃健庭非常感謝郭台銘的大器風範，在第一時間展現對國民黨及侯友宜的支持，前方的道路還有很多挑戰，希望能夠一起實踐政黨輪替的目標，持續奮鬥。

文傳會主委林寬裕接在林家興之後說，今天挺郭派中常委沈智慧沒有對黃健庭的說法表示意見。林寬裕進一步表示，4月間幾乎所有輿論都呼籲國民黨加快徵召腳步，當時就跟兩位主要人選溝通「5月17日就會決定」。

至於挺郭派立委陳玉珍質疑，黨中央進行民調時，郭台銘都在造勢，其支持者未能在家接電話，是否不公平？對此，林寬裕解釋，這些科學民調都有一定的實施方法，且國民黨自己做的3份民調還有納入手機民調，且參考坊間幾乎所有民調。

林寬裕委婉表示，國民黨能夠理解，「一場比賽下來難免有輸有贏，可能有一些反應，我們也只能夠理解跟尊重」。他強調，總之關於徵召的時程跟方法，黨中央跟兩陣營都有充分溝通，這是沒有疑慮的。