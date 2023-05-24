侯郭配有望？　她建議侯友宜應「效仿馬英九」三顧茅廬

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侯郭配有望？　秦慧珠建議侯友宜應「效仿馬英九」三顧茅廬

▲▼0523新北市長侯友宜參加 112年度消防暨義消楷模人員表揚大會 藝人李燕擔任112年新北消防大使。（圖／記者呂佳賢攝）

▲秦慧珠建議侯友宜至少要去找郭台銘請益。（圖／記者呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨5月17日正式徵召新北市長侯友宜為2024總統參選人，有意爭取的鴻海創辦人郭台銘也表達支持，外界仍在猜測兩人合作的可能。對此，國民黨台北市議員秦慧珠24日在臉書建議，侯友宜應效仿前總統馬英九，當年三顧茅廬和他種下心結的前立法院長王金平，「侯友宜何妨學學馬英九當年力邀王金平的作法，先力邀郭台銘搭檔？至少先去『請益』！」

侯友宜23日透露前幾天與台大前校長管中閔見面暢談2小時，被外界聯想是在徵詢副手，不過管中閔表示，「我沒有意願參與任何選舉。」對此，秦慧珠表示，管中閔用刻薄決絕的口氣，斷了所有人的想像，也讓侯友宜和支持者死心，「趕快再去找別人吧，別再來煩我啦！」

秦慧珠則認為，侯友宜不管是「真心還是為顧全大局」，副總統的第一人選都應對郭台銘「虛位以待」。他舉例，就像當年馬英九第一次代表國民黨參選總統，副總統優先鎖定和他曾競選過國民黨主席、種下心結的王金平，不止三顧茅廬邀請 王金平擔任副總統，也請了很多黨內大老去說項，直到王金平明白表示不做副手搭檔後，才轉去邀請蕭萬長。

秦慧珠表示，藍軍和社會大眾，在國民黨的徵召過程中，很多人都對「侯郭配」或「郭侯配」表示支持與期待，就算這樣的想法不代表所有支持者，但侯友宜和郭台銘，不論在專長、省籍、特質上，確實是可以互補的，「侯友宜何妨學學馬英九當年力邀王金平的作法，先力邀郭台銘搭檔？至少，先去『請益』吧！」

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侯友宜郭台銘秦慧珠馬英九

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