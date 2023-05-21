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南消二大官田消防新巧思　水帶清洗大躍進

▲台南市消防局第二大隊官田消防分隊，由小隊長陳至坤帶領隊員，將水帶清洗收捲機與小型水箱車做一個改造，大大提升救災後，水帶清洗的工作效率及延長水帶的壽命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊官田消防分隊，由小隊長陳至坤帶領隊員，將水帶清洗收捲機與小型水箱車做一個改造，大大提升救災後，水帶清洗的工作效率及延長水帶的壽命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二大隊官田消防分隊，近期發表許多消防創新作為，舉凡水帶清洗收捲機、電動化水帶清洗收捲機、消防車空間改裝、水帶收捲棒、擔架床外掛攜行帆布、救護車求救警示鈴、多重主題宣導短片、異業結盟…等多項創舉。

▲台南市消防局第二大隊官田消防分隊，由小隊長陳至坤帶領隊員，將水帶清洗收捲機與小型水箱車做一個改造，大大提升救災後，水帶清洗的工作效率及延長水帶的壽命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

21日由小隊長陳至坤帶領隊員林建豪、張耀仁、曾建興等人，分工合作、發揮專長，這次將水帶清洗收捲機與小型水箱車做一個改造，大大提升救災後，水帶清洗的工作效率及延長水帶的壽命。

▲台南市消防局第二大隊官田消防分隊，由小隊長陳至坤帶領隊員，將水帶清洗收捲機與小型水箱車做一個改造，大大提升救災後，水帶清洗的工作效率及延長水帶的壽命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

先前2021年4月官田消防發表全國首創電動化水帶清洗收捲機，其使用成效良好，並且已經實際運用於救災現場，可以快速清洗及收捲災後為數眾多的髒汙水帶，為消防工作帶來更多便利及效率；然近期救災時消防人員發現，官田所屬轄區有許多狹小巷道、產業道路，需靠小型消防車才能進入，救災使用後的髒汙水帶仍需帶回分隊或拖拉至掛有電動清洗收捲機的消防車輛才能進行除污清洗，花費的時間及體力仍然相當多。

▲台南市消防局第二大隊官田消防分隊，由小隊長陳至坤帶領隊員，將水帶清洗收捲機與小型水箱車做一個改造，大大提升救災後，水帶清洗的工作效率及延長水帶的壽命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了提高救災效率、延長器材壽命及進行人員除汙工作，小隊長陳至坤等眾人發揮巧思及專長，將水帶清洗收捲機與小型水箱車結合，嘗試在現場救災後，水帶可以在就近的消防車旁即可清洗，無須再拖拉至大馬路抑或載回分隊，增進人員的除汙工作外，更成功提升清洗水帶的工作效率及節省時間。

▲台南市消防局第二大隊官田消防分隊，由小隊長陳至坤帶領隊員，將水帶清洗收捲機與小型水箱車做一個改造，大大提升救災後，水帶清洗的工作效率及延長水帶的壽命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯指出，我們消防人員一直秉持著黃偉哲市長的理念，「做得更好，過得更好」，因此官田消防分隊在實際上救災遇到的一些問題，透過團隊間的討論，發揮許多巧思，除了能夠提升工作效率，更可節省救災後的清洗時間，讓同仁能夠獲得更多的休息。

▲台南市消防局第二大隊官田消防分隊，由小隊長陳至坤帶領隊員，將水帶清洗收捲機與小型水箱車做一個改造，大大提升救災後，水帶清洗的工作效率及延長水帶的壽命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二救災救護大隊長王騰毅表示，火場許多落塵、碳化物等多少含有致癌物質，消防人員若未落實裝備器材除汙工作，罹癌風險將大大提高。近年來消防工作對於人體健康越趨重視，非常感謝官田分隊人員能發揮巧思，克服工作上遇到的種種困難，也期許同仁們能持續保持高度的工作熱誠，讓消防工作更有效率。

▲台南市消防局第二大隊官田消防分隊，由小隊長陳至坤帶領隊員，將水帶清洗收捲機與小型水箱車做一個改造，大大提升救災後，水帶清洗的工作效率及延長水帶的壽命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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