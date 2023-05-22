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強化救生救溺技能　南消四大虎頭埤辦理船艇演訓暨防溺宣導

▲台南市消防局第四大隊為提升消防人員水上救生技能、強化救援人員的船艇操作能力及應變能力，特在虎頭埤風景區辦理專業船艇水域救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊為提升消防人員水上救生技能、強化救援人員的船艇操作能力及應變能力，特在虎頭埤風景區辦理專業船艇水域救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊為提升消防人員水上救生技能、強化救援人員船艇操作及應變能力，特於22日上、下午分兩梯次，在虎頭埤風景區辦理專業船艇水域救援訓練，共計120餘名消防人員參訓，訓練專業技能包括「船外機安裝」、「動力操作及故障排除」、「IRB攔截救援」、「急流中救援動作與安全防範」等項目。

▲台南市消防局第四大隊為提升消防人員水上救生技能、強化救援人員的船艇操作能力及應變能力，特在虎頭埤風景區辦理專業船艇水域救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在訓練中，消防員不僅須學習如何迅速安裝船外機，還要能熟練掌握船艇操作技巧和故障排除方法，本次特由具多年水域專業教學經驗的聶豐明小隊長教官，教學操作船艇「水上甩尾」-離靠岸及O、S、Z字型操艇技術，這些操作方式不僅能夠靈活應對各種水域環境，還能確保救援溺者時快速安全上艇救援，是每位消防人員必不可少的救援技巧。

大隊長蔡國保表示，這次演訓有別以往，特別針對救溺的點、線、面進行全面演練，演練內容包括大隊幕僚搜溺任務作業，搜索區域規劃、岸巡和艇巡、快速出動以及救溺分工任務編組等，這些演練包含使用無人機搜尋及救援潛水人員配合搜溺行動，旨在提高救援行動中的整合協調能力，以確保能夠有效地應對水域風險及加速救援。

▲台南市消防局第四大隊為提升消防人員水上救生技能、強化救援人員的船艇操作能力及應變能力，特在虎頭埤風景區辦理專業船艇水域救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防局在救溺工作不斷精進，以創新科技研發水下機器人及無人機搜救或投掛救生浮具等方式，讓救溺工作效率有效提升；同時隨著炎炎夏季戲水活動高峰即將到來，呼籲廣大市民朋友注意戲水安全，特別是在河流或湖泊等水域進行活動時，務必先注意相關公告標示，慎選戲水水域，穿戴救生衣及浮具等防護裝備。

▲台南市消防局第四大隊為提升消防人員水上救生技能、強化救援人員的船艇操作能力及應變能力，特在虎頭埤風景區辦理專業船艇水域救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲貼心提醒民眾，台南市有豐富的多元水域供遊憩，為避免溺水意外發生，市府各局處將會持續向學生及民眾宣導水上活動安全，熟記「救溺5步-叫、叫、伸、拋、划」及謹記「防溺10招」，才能安全消暑有保障。

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