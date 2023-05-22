強化水災搶救　南消三大與大北門區公所攜手強化管筏操作

▲台南市消防局第三救災救護大隊與轄內區公所積極展開防汛應變工作，於22日上午在學甲區白礁亭聯合辦理管筏操作教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年來，台灣面臨極端天氣的威脅日益增加，水災成為城市安全的重要課題，汛期來臨之際，台南市消防局第三救災救護大隊與轄內區公所積極展開防汛應變工作，於22日上午在學甲區白礁亭聯合辦理管筏操作教育訓練，課程包含船外機保養維護、管筏、船外機及船槳操作要領、救生設備使用、安全注意事項與實際操作。

水災發生時，消防局負責水上救援，於災害發生第一時間執行人命救援任務；區公所則是負責民生物資，在災情發生後調度管筏操作人員，快速配送民生物資。配送民生物資為水災應變的重要任務之一，各區公所平時有配置管筏及膠筏，並與社區里民合作，由各區里民擔任操作人員，本次參訓單位有學甲區公所、北門區公所、將軍區公所、佳里區公所、七股區公所、西港區公所共計170餘人，包含學甲區張明寶區長、大北門區地方里長也一同參與，透過本次訓練，提高災時運送民生物資的效率。

台南市消防局第三救災救護大隊陳坤宗大隊長表示，目前發生水災幾乎都採取就地避難為主，水災發生時快速有序的民生物資配給，可以在水災發生期間安撫災民，讓救援量能可以聚焦在真正需要救援的人身上。

消防局李明峯局長表示，消防局會繼續加強人員的訓練和器材的整備，專注在人命救助與緊急救護；市長黃偉哲也呼籲並提醒民眾要做好防汛準備，請區公所平時與社區居民有充分的溝通和合作，有效調動社區的力量，負責將民生物資能夠準確送達受災居民手中，共同推動防救災工作，建立一個更加安全和抗災能力更強的城市，期許消弭災害於無形中。