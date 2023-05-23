提升員工防災意識　南消七大隊結合南紡中心、東區公所防災演練

▲台南市消防局第七大隊結合東區區公所，23日與南紡購物中心辦理企業自主防災應變演練，強化商場員工防災意識與應變作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

後疫情時代為確保台南市民能有安心的旅遊環境，台南市消防局第七大隊結合東區區公所，23日與南紡購物中心辦理企業自主防災應變演練，強化商場員工防災意識與應變作為。

這次演練假定南紡購物中心A2館內的餐廳風管起火，演練重點為南紡購物中心員工面對災害時，各樓層地區應變隊與自衛消防編組的協同作業、防災中心的資訊傳遞等；另外此次演練亦邀請老爺行旅、台南南紡威秀影城、賓士KTV等大型場所一同參演訓練應變默契，以期大型災害來臨時能組成區域聯防。

南紡購物中心副總經理楊鈵彥表示，透過演練讓公司夥伴們加深防災的正確觀念，藉由全面的練習讓災害發生時的應變和聯繫要點，每個動作都能夠降低災害的損失。這次的企業防災演練，從災害的預防到救援的練習，在消防局全力的指導與協助下實際模擬演練，讓夥伴們實質的對公司安全盡一份力。

第七大隊大隊長石家源表示，演練感謝東區區公所由區長顏能通帶領的防災夥伴一同參與演練。南紡購物中心是東區最大的購物商場，本次演練結合轄內各消防分隊及商場的自衛消防編組，以兵棋推演及實兵演練提升企業防災能力，感謝南紡購物中心的重視，和消防局一同推動「企業防災」。希望藉由本次演練能讓購物中心遇任何狀況，均能快速應變避免企業財產損失並保障員工及民眾安全。

消防局局長李明峯表示，消防局在市長黃偉哲的支持下，不斷推動各項災害演練，以企業防災為綱領指導轄內場所提升防災韌性，以期發生災害時將損害降到最低，消防局將持續推動及辦理演練提高場所自主防災能力，建構安全大台南以維護市民安居樂業。

第七大隊另在此呼籲，杜絕貪腐是消防人員一貫秉持的原則，公務員應堅持廉潔、公開透明，若遇有利益衝突情事，應依相關法規辦理，秉持正直誠信、專業尊嚴及公民參與之施政理念，來落實陽光職場。