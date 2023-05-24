挺民進黨不分區納入體育代表？　盧彥勳不設限政黨：樂觀其成

▲網球名將盧彥勳今天參與民進黨中執會專案報告。（資料照／體育署提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會24日下午邀請網球名將兄弟盧彥勳、盧威儒，分享「20年職業網壇經驗談台灣網球的現況與未來」。媒體關注，盧彥勳是否不排斥被納入民進黨不分區立委名單？盧彥勳澄清說，沒有討論，今天來就是分享體育環境；至於是否支持不分區立委名單納入「體育」代表？他回應，「都樂觀其成啦」。

盧彥勳今天在民進黨中執會後受訪說，今天在會中分享台灣體育現況，特別是在網球的部分，做一些解說和分享，希望往後在體育政策上，能夠有些支持的，或者提升整體台灣體育的環境，就是以這樣的目的來跟各位委員（指中執委）報告。

至於是否有意願投入政壇？盧彥勳表示，沒有預設立場，希望體育環境越來越好，身為一個體育人，長期在國外比賽，當然有看到國外好的、不好的地方，希望能夠成為未來體育發展的借鏡。

媒體追問，民進黨是否有徵詢盧彥勳，是否願意來選舉？盧彥勳表示，「沒有啦，沒有在討論範圍內」，今天很單純是在體育範圍內做交流，與會者發言也很踴躍，想要知道網球專項現在面臨的困境，例如未來要培養青少年，以及讓網球發展越來越好。

盧彥勳轉述，賴清德當場允諾會更重視這方面，會去努力；其實在賴清德擔任台南市長任內，蓋了棒球園區，也引進很多國際賽事，從他歷年來的施政、對體育的重視，相信大家應該都蠻清楚的，「只要你願意替體育發展，我們都很願意一起合作」。

盧彥勳補充，每個政黨、每位民眾，包括自己，都有責任，他願意與大家一起努力。他坦言，今天來的目的很清楚，就是在體育政策這一塊，讓與會者知道現在網球面臨的狀況。

媒體詢問，是否期待民進黨提出的不分區立委名單，納入「體育」代表？盧彥勳回應，「都樂觀其成啦」，也不只民進黨，每個黨都一樣，體育是國家政策的一環，每一位體育人都會認同。媒體問及，民進黨若找盧彥勳加入不分區立委名單，是否不排斥？盧直言，「沒有，現在沒有這個談話」。