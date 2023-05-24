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黃揚明揭侯賴柯關鍵密碼　2024重中之重「友中、親美、穩台」

▲▼侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、陶本和、林敬旻攝）

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、陶本和、林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

藍綠白2024總統大選參選人皆就定位，分別為國民黨的新北市長侯友宜、民進黨的副總統賴清德、民眾黨的黨主席柯文哲，媒體人黃揚明24日則在臉書分析三人近期的動作，表示其中暗藏三個關鍵密碼：「友中、親美、穩台」。

黃揚明指出，侯友宜23日曬出與台大前校長管中閔合照，讓上週傳出可能是副手熱門人選的管中閔再次登上媒體版面，不過管中閔很快速地就在今天凌晨1點47分明白地表態無意願參選；而賴清德的副手熱門人選、駐美代表蕭美琴近期即將簽署台美21世紀貿易倡議。

黃揚明再提到，柯文哲的副手人選雖對外說是要向天下徵才，但在國民黨總統徵召過程中落敗的鴻海創辦人郭台銘，被媒體揭露在上週三之後，已不接國民黨主席朱立倫等人來電，但會接柯文哲的電話，未來二人是否合作也可能是政壇重頭戲。

黃揚明發現，巧合的是，這三位關鍵人物的名字第2個字，剛好是美、中、台，且若把這三組人的名字第2個字拼湊起來，會成為三個關鍵字：「友中、親（清）美、穩（文）台」，剛好也符合彼此各政黨的主要論述。他認為，「友中、親美、穩台」，這三大條件，或許會是2024年競選總統的重中之重。

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