快訊／披綠袍選萬華立委？　雞排妹證實潘孟安2度徵詢：願意配合

▲「雞排妹」鄭家純。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德24日下午將舉行記者會，宣布徵召吳錚、曾柏瑜入黨，投入新北中和、新店參選立委，並在永和支持政治評論員李正皓以無黨籍參戰。綠營內盛傳，民進黨鎖定知名藝人「雞排妹」鄭家純參選台北市中正、萬華立委，而鄭本人稍早透過臉書證實，2024大選提名策略小組召集人、賴清德競選辦公室總幹事潘孟安曾兩度確認她的意願，她回覆，「配合你們的決定」。

據指出，針對台北市未提名選區，民進黨也已有規劃，其中，中正萬華區鎖定鄭家純，大安區擬支持社民黨苗博雅，至於吳怡農棄選的中山北松山，則可能推出民進黨前副秘書長、「太陽花」領袖林飛帆。

實際上，民進黨徵詢鄭家純參選意願的消息盛傳已久，原本一度傳出可能在新北新店推出「美女刺客」，近期又傳出有意延攬鄭家純參選台北中正萬華立委，而一名熟知內情的黨政人士近期也分析，鄭家純的確符合「跨黨派、跨世代、跨領域」的覓才標準。

鄭家純今天透過臉書表示，在第一次受紅色鋼鐵人（指潘孟安）邀請會面，對方第一句話就是：「不好意思要來害妳了」，聽完見面要談的事情為何後，她當下的回應是，「願意幫忙，不會用無黨籍，去哪都可以，配合你們的需求」。

鄭家純表示，第二次見面大概是在閒話家常中，再次確認被徵召的意願，上周被約到辦公室，被告知自己是去哪個選區，她聽完後回答：「好，我知道了」，離開後，自己訂隔天的機票回日本陪先生過周末。

鄭家純說明，在周末有和一些朋友分享被派到哪一區，他們的反應自己都當作關靜音，因為自己的初衷就是來幫忙，被指派去哪就去哪，周一回到台灣後，被通知有異動，自己聽完說：「配合你們的決定，就和我第一次見面時的答覆一樣」。