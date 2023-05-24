柯文哲5天訪日行曝光！訪2眾議員、見謝長廷　擬祭拜安倍晉三

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲5天訪日行曝光！訪國會2眾議員、見謝長廷　擬祭拜安倍晉三

▲民眾黨總統參選人柯文哲偕妻子陳佩琪出席國政願景記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大選，繼4月出訪美國回來之後，6月4日要展開為期5天的訪日行程。民眾黨24日公布訪日公開行程內容，柯文哲預計當天早上抵達日本東京，晚上進行台僑晚會演講，此外也預計到日本國會拜會自民眾黨眾議員古屋圭司、木原稔，以及松下政經塾、日本國際問題研究所（JIIA智庫）等。

民眾黨24日上午舉辦柯文哲訪日行程說明會，秘書長周台竹表示，以國家安全來說，美國是台灣最重要的盟友，日本則是美國在亞洲地區最重要的夥伴，所以台灣與日本的關係非常重要。

周台竹提及，此趟柯文哲訪日行最主要目的，是要深入了解、認識日本，還有讓日本認識柯文哲、民眾黨，且柯文哲也會以日本角度看台灣，藉由交流機會與日方討論台海情勢，並且做意見交流。

▲民眾黨召開柯文哲主席率團訪日行程說明會，秘書長周台竹。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨召開柯文哲主席率團訪日行程說明會，秘書長周台竹。（圖／記者林敬旻攝）

周台竹指出，此次訪日模式與訪美類似，只有5天時間待在日本，主要活動範圍集中在東京，拜會對象除了日本行政、立法部門高層外，還會到、日本其他知名大學參訪，例如早稻田大學等，此外還有跟國際政治學者與學生對話，同時參觀日本有名的松下政經塾，培養日本高階政務人員場所。

根據民眾黨提供的公開行程，柯文哲預計6月4日上午8時搭乘長榮航空BR184班機前往日本東京，預計當地時間12時25分到東京成田機場，下午參訪東京媽祖廟後，晚間進行台僑晚會與演講。至於演講主題內容，民眾黨表示，預計是柯文哲醫生到從政的人生觀分享，但題目仍待最終確定。

▲民眾黨召開柯文哲主席率團訪日行程說明會，副秘書長許甫。（圖／記者林敬旻攝）

▲副秘書長許甫。（圖／記者林敬旻攝）

6月5日一早將到早稻田大學演講，民眾黨副秘書長許甫介紹，該地為總統蔡英文曾於20111年競選總統期間，在此處以「新世代的日台關係」發表演說。至於在早稻田大學會發表何種演講？民眾黨會後補充道，會介紹政黨成立理念、第三勢力崛起等，並以過去、現在、未來理念闡述台日關係。

值得一提的是，6月5日下午將拜會跨黨派日本政要，且還有一項行程尚未公開，隨後會到日本國會拜會自民黨眾議員古屋圭司、木原稔，晚間到日台交流協會晚餐會，由大橋光夫會長親自接待。

6月6日則會於上午拜會立憲民主黨「日台議員懇談會」，中午則到整趟行程重頭戲之一的松下政經塾，以及拜會日本維新會政要，最後再到東京知名大學演講。關於松下政經塾，日本有許多國會議員皆出身於此，包括前首相野田佳彥等，被稱為日本平民政治家搖籃；且柯文哲於2022年曾透露，開辦台灣松下政經塾是他的夢想，希望能有效培養政治人才。

6月7日預計參訪日本研究外交、防衛領域的智庫，下午則會拜會日本政要，還有到亞洲第一的日本國際問題研究所（JIIA智庫），以及駐日代表處，並確定由駐日大使謝長廷親自接待。

6月8日上午尚未安排行程，民眾黨對此保密到家；之前傳出柯文哲可能去祭拜前首相安倍晉三，被問到有無可能安排在此天？特聘顧問謝明珠回應，因為此次行程非常短，基本上本來有安排，但目前時間還在調整中。而下午則會到日本外國特派員協會，預計晚間6時20分搭乘華航CI105班機，預計晚間9時10分抵達桃機，結束訪日行。

▲民眾黨召開柯文哲主席率團訪日行程說明會，特聘顧問謝明珠、國際事務委員會執行長林子宇。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨召開柯文哲主席率團訪日行程說明會，特聘顧問謝明珠、國際事務委員會執行長林子宇。（圖／記者林敬旻攝）

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