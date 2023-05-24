相挺鍾東錦！柯文哲：人家30年前做的事　否則不要有更生人協會

▲柯文哲。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲角逐2024年總統大位，23日開放政治獻金募款帳號；苗栗縣長鍾東錦承諾，會幫柯文哲募集部分選舉經費，並表示「縣長大選時被全台綠媒圍剿，只有柯文哲牽起我的手，這份情我一定要還！」對此，柯文哲24日回應，當時自己被批評與黑道掛鉤，但為什麼要將別人貼標籤，這是鍾30年前做的事情了。

柯文哲24日上午前往崑山科技大學參訪並受訪，針對鍾東錦認為他有情有義，柯文哲表示，「我們希望每個人可以變好，其實當時我的思慮很簡單，因為台北市E化的確做得相當有成績，我卸任時，北市府公文有99.7%是電子公文，只剩下政風處密件、人事令之外，其他全都E化了。」

柯文哲提及，台北市政府E化成績很好，想讓其他縣市可以學習，「我的動機很簡單，但當時很多人說我跟黑道掛勾什麼的，為什麼一開始就把人貼標籤、說人家是壞人？他（鍾東錦）30年前做的事情，若這樣的話，乾脆不要有更生人協會！」

柯文哲認為，不要隨便給別人貼標籤，主要鼓勵向善、往好的方向進步，自己當時是這樣的態度，所以很樂意跟鍾東錦談政府E化問題，「因為我沒太多時間陪他，我還叫他去看南門市場，畢竟我一直對南門市場非常驕傲，那裡是全台灣最乾淨的市場，故事就這麼簡單而已。」