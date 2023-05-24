Netflix開抓寄生帳號！ 2族群氣炸：家人最好是都住一起

▲Netflix深夜宣布，將針對台灣帳戶抓寄生。（圖／翻攝自臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

影音串流平台 Netflix 早已預告從今（2023）年第1季起將嚴格開抓非同住者共享帳號，Netflix 台灣今（24）日凌晨開鍘「寄生帳號」，正式發公告宣布「帳戶僅供同住者使用」，若非同住者，每個月須多付100元。消息曝光後立刻掀起網友熱議，其中不少「出差」或和「家人分隔兩地」的網友納悶 Netflix 該如何界定「同住」。

官方公告指出，即日起，會陸續向在台灣與非同住者共用 Netflix 帳戶的會員寄送電子郵件通知，帳戶僅供同住者使用，如果想把帳戶分享給同住者以外的人，可以購買額外成員。額外成員擁有自己的帳戶和密碼，會費則由邀請他們共用帳戶的人支付。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Netflix公告說明，月付270元的基本方案無法新增額外成員，月付330元的標準方案可新增1名額外成員，月付390元的高級方案可新增2名額外成員。

額外成員的功能有些限制，例如同時間只能使用1台裝置觀賞、影片1次只能下載到1台裝置。額外成員啟用帳戶的國家或地區，必須與帳戶擁有者相同。

Netflix進一步強調，無論在家或出門旅行，只要使用載有Netflix App的可上網行動裝置（包括智慧型電視、遊戲機、串流媒體播放器、機上盒、智慧型手機、平板電腦和網頁瀏覽器），就能輕鬆觀賞Netflix。

然而，問題來了，若是同為一家人，但分隔兩地但沒有同住在同一地點該如何判定？前議員王浩宇就留言提出疑問，「我們真的是一家人一起使用，可是有一些住在桃園有一些住在高雄，這樣難道不算一家人嗎？」許多人也紛紛質疑，「很少人跟父母同住吧？這樣又要多繳一個EXTRA」、「所以移動裝置能看嗎，怎麼判斷住址」、「這很難界定吧？出差在外地就要多收費嗎？」、「我跟家人分開兩地都不行？難過」、「笑死出差的人不准用」。