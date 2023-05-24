　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Netflix開抓寄生帳號！ 2族群氣炸：家人最好是都住一起

▲▼Netflix深夜宣布，將針對台灣帳戶抓寄生。（圖／翻攝自臉書）

▲Netflix深夜宣布，將針對台灣帳戶抓寄生。（圖／翻攝自臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

影音串流平台 Netflix 早已預告從今（2023）年第1季起將嚴格開抓非同住者共享帳號，Netflix 台灣今（24）日凌晨開鍘「寄生帳號」，正式發公告宣布「帳戶僅供同住者使用」，若非同住者，每個月須多付100元。消息曝光後立刻掀起網友熱議，其中不少「出差」或和「家人分隔兩地」的網友納悶 Netflix 該如何界定「同住」。

官方公告指出，即日起，會陸續向在台灣與非同住者共用 Netflix 帳戶的會員寄送電子郵件通知，帳戶僅供同住者使用，如果想把帳戶分享給同住者以外的人，可以購買額外成員。額外成員擁有自己的帳戶和密碼，會費則由邀請他們共用帳戶的人支付。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Netflix公告說明，月付270元的基本方案無法新增額外成員，月付330元的標準方案可新增1名額外成員，月付390元的高級方案可新增2名額外成員。

▲▼ 。（圖／NETFLIX）

額外成員的功能有些限制，例如同時間只能使用1台裝置觀賞、影片1次只能下載到1台裝置。額外成員啟用帳戶的國家或地區，必須與帳戶擁有者相同。

Netflix進一步強調，無論在家或出門旅行，只要使用載有Netflix App的可上網行動裝置（包括智慧型電視、遊戲機、串流媒體播放器、機上盒、智慧型手機、平板電腦和網頁瀏覽器），就能輕鬆觀賞Netflix。

然而，問題來了，若是同為一家人，但分隔兩地但沒有同住在同一地點該如何判定？前議員王浩宇就留言提出疑問，「我們真的是一家人一起使用，可是有一些住在桃園有一些住在高雄，這樣難道不算一家人嗎？」許多人也紛紛質疑，「很少人跟父母同住吧？這樣又要多繳一個EXTRA」、「所以移動裝置能看嗎，怎麼判斷住址」、「這很難界定吧？出差在外地就要多收費嗎？」、「我跟家人分開兩地都不行？難過」、「笑死出差的人不准用」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／劉亞仁首認罪！　臉色凝重：承認大部分嫌疑
Netflix開抓台灣寄生帳號！　「2族群」氣炸
渣男劈4女！　正妹組「復仇者聯盟」送他一路好走
Netflix「1規定」挨轟：很莫名！　用戶喊退訂
快訊／百萬股東搶領紀念品直擊！　人龍綿延逾百公尺
「港版瑤瑤」解放三點式比基尼！　超狂曲線震撼3萬網
挑戰大王具足蟲拉麵！醫喊「這類人」注意　嚴重恐休克

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農業缺工問題嚴重　移工開放至1.2萬人「新增林業工作」

「生育津貼+薪水」逼媳婦上繳　公公打回娘家告狀！結局超療癒

好市多A肝莓果「本周無檢出」！　累計下架56噸、剩14件檢驗中

Netflix抓台灣寄生蟲　每月最高「多付300元」！他挺：使用者付費

機票促銷今10:00開賣！飛大阪1799元、釜山1299元、曼谷1599元

6年前發推「愛是共享密碼」　Netflix被揶揄：愛會消失對不對

Netflix開抓寄生帳號！ 2族群氣炸：家人最好是都住一起

強颱「瑪娃」將穿越關島！直攻第二次巔峰　強度有機會再升級

Netflix「1規定」挨轟　用戶喊退訂：家人一定要住一起？

總統520為蛋荒道歉　陳吉仲：已擬定3大策略「防缺蛋」

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

兒當兵3個月返家給媽驚喜　溫馨擁抱她突冒：長得好黑

《中國說唱》瘦子首戰大勝　滿舒克直接告白...大淵：這我兄弟

農業缺工問題嚴重　移工開放至1.2萬人「新增林業工作」

「生育津貼+薪水」逼媳婦上繳　公公打回娘家告狀！結局超療癒

好市多A肝莓果「本周無檢出」！　累計下架56噸、剩14件檢驗中

Netflix抓台灣寄生蟲　每月最高「多付300元」！他挺：使用者付費

機票促銷今10:00開賣！飛大阪1799元、釜山1299元、曼谷1599元

6年前發推「愛是共享密碼」　Netflix被揶揄：愛會消失對不對

Netflix開抓寄生帳號！ 2族群氣炸：家人最好是都住一起

強颱「瑪娃」將穿越關島！直攻第二次巔峰　強度有機會再升級

Netflix「1規定」挨轟　用戶喊退訂：家人一定要住一起？

總統520為蛋荒道歉　陳吉仲：已擬定3大策略「防缺蛋」

七六人總教練黑馬？　湖人前冠軍教練佛蓋爾今日面試

女警街頭狂奔200m猛追通緝犯　他回頭「跑這麼快？」嚇到跌倒被捕

侯管配沒了！「只是請益沒談職位」　侯友宜揭與管中閔談話內容

網購減肥藥出事了！4泰人被抓喊冤：在家鄉吃都沒事

瑪娃直撲關島！恐成70年來「最強颱風」　威力超過4級颶風

5億高中生之死！　擲筊「是不是夏姓配偶幹的」連得4聖筊

永豐金估我國今年GDP保二　景氣落底反彈

im.B詐騙案調查局也有份？　王鴻薇貼受害者「遭恐嚇影片」

她確診「還染1病」！ 哀號：比新冠還磨人　醫示警1類人高危險群

酒駕版浩克！男拒檢狂飆被拖下車　警壓制怒吼：警告你別動

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

思樂冰強勢回歸！業者證實了

超強運4星座未來一周旺到爆！　

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎　最新各國路徑曝

穿牛仔褲出席婚宴！遭新娘弟強拉出去

他確診5次！　醫：真正天選之人

堂哥身價破5000萬「相親17女被打槍」　他嘆娶不到了

瑪娃轉強颱！綠島海上長泳宣布延期

讓浪子低頭！3星座「天生馭夫達人」

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

「3生肖」下半年財運大爆發　一路旺到年底

不接受大王具足蟲　眾人曝3關鍵

更多熱門

相關新聞

Netflix抓寄生蟲　每月最高「多付300元」！他逆風挺

Netflix抓寄生蟲　每月最高「多付300元」！他逆風挺

串流平台Netflix於24日凌晨宣布，將開鍘台灣的「寄生帳號」，針對共用帳戶的會員寄送信件，每月多付100元，便可與同住者以外的人共享帳號，消息曝光掀起兩派網友討論。有人哀號「沒跟家人住一起，就不算家人嗎？」但也有人支持「使用者就該付費」。

6年前說「愛是共享密碼」　Netflix被揶揄

6年前說「愛是共享密碼」　Netflix被揶揄

Netflix「1規定」挨轟　用戶喊退訂

Netflix「1規定」挨轟　用戶喊退訂

Netflix「同住者」怎認定？　台開鍘寄生帳號網炸鍋

Netflix「同住者」怎認定？　台開鍘寄生帳號網炸鍋

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

關鍵字：

NETFLIX

讀者迴響

熱門新聞

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

「1飲品」連喝4天！28歲女突昏迷　醫嘆：終身洗腎

曹錦輝飆148K速球　郭泓志曾讚天份高

即／傳擔任侯友宜副手！管中閔凌晨表態了

他嗑藥「24小時性愛馬拉松」！GG壞死要切除

更多

最夯影音

更多
老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車
凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面