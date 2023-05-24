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Netflix開抓台灣「寄生帳號」！「4大QA」一次看懂新制度

影音串流平台Netflix在全球打擊「寄生帳號」。（圖／Pixabay）

▲串流影音平台Netflix對台灣「寄生帳號」開鍘了。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

影音串流平台Netflix年初在全球紛紛進行「寄生帳號」的打擊，如今已經蔓延到台灣，Netflix今（24）日凌晨宣布，與同住者以外的人共用帳戶，每個月需要多付100元。

Netflix今日凌晨宣布非同住者帳戶使用辦法。（圖／Netflix提供）

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▲Netflix今日凌晨宣布非同住者帳戶使用辦法。（圖／Netflix提供）

多付100元就能「完整共享」帳號？

台灣Netflix強調帳戶僅供「同住者」使用，如果要將帳號分享給同住者以外的人，有2種解決方法：

一、轉移使用者：帳戶中的任何人均可將使用者轉移到自己付費的會員帳戶

二、購買額外成員：多付月費100元，就能與同住者以外的人共用Netflix帳號。

到底誰是「同住者」？

根據Netflix官方網站顯示，在觀賞Netflix的主要地點中，所有連接該地網路的裝置，只要裝置連上與這部電視相同的網路，並使用同樣帳戶，系統就會自動將這些裝置設為同戶裝置。

方案上有什麼不同之處？

Netflix目前有3種收費方案：

一、每月270元的「基本方案」：僅在1部支援裝置上觀賞、下載。

二、每月330元的「標準方案」：可同時在 2 部支援裝置上觀賞、下載，且可新增1位不同住者為額外成員，每位每月多付新台幣100元。

三、每月390元的「高級方案」：可同時在4部支援裝置上觀賞、6部支援裝置中下載，且最多可增加2位不同住者為額外成員，每位每月多付新台幣100元。

Netflix也進一步說明，只有「帳戶擁有者」可以購買額外成員名額，並邀請非同住者使用Netflix，額外成員可以建立自己的帳戶，也可以保留觀影紀錄和設定，不過費用須由原先的賬戶擁有者支付。

額外成員與一般會員帳戶的主要區別？

一、額外成員可以從任何裝置觀賞Netflix，但同時只能使用 1 部裝置觀賞。

二、額外成員可以下載影片，但一次只能下載至1部手機或平板電腦。

三、額外成員僅有1個使用者，無法建立額外使用者。

四、可以是新的使用者，或是由邀請額外成員的帳戶擁有者所轉移的符合資格使用者。

五、可為使用者設定不同的年齡分級，但不得設為兒童使用者。

六、額外成員啟用帳戶的國家/地區必須與帳戶擁有者相同。例如：若帳戶擁有者在哥斯大黎加註冊帳戶，額外成員也必須在哥斯大黎加建立與啟用額外成員帳戶。

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