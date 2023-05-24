瑪娃猛襲關島「進入緊急狀態」！　恐成70年來最強颱風

▲瑪娃威力恐超4級颶風，成為關島史上最強颱風。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

強颱瑪娃來勢洶洶，持續朝菲律賓東方海面挺進，並朝包含關島在內的馬里亞納群島移動，然而根據美國國家海洋暨大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration）預測，瑪娃最快在當地時間24日中午襲擊關島，屆時近中心最大風速可達每小時140英里（約225公里），更有可能成為關島70年來的最強颱風，造成前所未有的災難性風暴。

根據ABC NEWS報導，瑪娃颱風預計當地時間24日中午12時（台灣時間上午10時）襲擊關島，颱風威力相當於4級颶風。而4級颶風直接襲擊關島的情況十分罕見，當地上一次遇到威力相當於4級颶風的強烈颱風已是1976年。當天瑪娃還會持續發威，預計以近中心最大風速每小時160英里（約257公里）的速度攻擊關島，威力等同5級颶風。

關島目前已經發布颱風警報，而受到瑪娃影響，關島附近海域也出現高達45英尺（約13公尺）的巨浪。關島民防辦公室（Office of Civil Defense）建議居民立即尋求庇護，「因為關島可能會出現災難性、毀滅性的事件。」

關島總督格雷羅（Lou Leon Guerrero）也在23日呼籲民眾儘快尋求保護。她說，「在我們感受到超級颱風的全部威力之前，請在足夠安全的地方採取一切必要的預防措施。」而她也提到，位在關島北部的一個緊急避難所已經快要飽和。美國總統拜登也宣布關島因為瑪娃颱風進入緊急狀態，並下令聯邦政府提供援助，支援當地進行對颱風的應對。

瑪娃有可能成為關島自1960年代開始使用衛星觀測以來，最強烈的颱風之一。1962年超級颱風凱倫重創關島，當時近中心最大風速達每小時155英里（約249公里），島上大部分的房屋都遭到摧毀。